https://ria.ru/20230515/artilleristy-1871770160.html

Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном, сообщил источник

Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2023

Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном, сообщил источник

Артиллеристы уничтожили под Херсоном в районе села Дарьевка гаубицу "Гвоздика" с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:54

2023-05-15T10:54

2023-05-15T10:54

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 мая - РИА Новости. Артиллеристы уничтожили под Херсоном в районе села Дарьевка гаубицу "Гвоздика" с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Приозерное уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, погибли четверо военных ВСУ, двое ранены. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871509614.html

херсонская область

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херсонская область , безопасность, вооруженные силы рф