https://ria.ru/20230515/artemovsk-1871751443.html
Пушилин заявил о продвижении штурмовиков "Вагнера" в Артемовске
Пушилин заявил о продвижении штурмовиков "Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 15.05.2023
Пушилин заявил о продвижении штурмовиков "Вагнера" в Артемовске
Подразделения группы "Вагнер" продвигаются в Артемовске, "доводят до логического завершения" освобождение города, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:41
2023-05-15T09:41
2023-05-15T10:06
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения группы "Вагнер" продвигаются в Артемовске, "доводят до логического завершения" освобождение города, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, несмотря на все сложности, штурмовым подразделениям удалось занять на западе Артемовска "определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми", сейчас там идет зачистка.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871587841.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, чвк "вагнер", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил о продвижении штурмовиков "Вагнера" в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении штурмовиков "Вагнера" в Артемовске