https://ria.ru/20230515/artemovsk-1871751443.html

Пушилин заявил о продвижении штурмовиков "Вагнера" в Артемовске

Пушилин заявил о продвижении штурмовиков "Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 15.05.2023

Пушилин заявил о продвижении штурмовиков "Вагнера" в Артемовске

Подразделения группы "Вагнер" продвигаются в Артемовске, "доводят до логического завершения" освобождение города, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:41

2023-05-15T09:41

2023-05-15T10:06

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

чвк "вагнер"

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения группы "Вагнер" продвигаются в Артемовске, "доводят до логического завершения" освобождение города, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, несмотря на все сложности, штурмовым подразделениям удалось занять на западе Артемовска "определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми", сейчас там идет зачистка.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".

https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871587841.html

артемовск

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, чвк "вагнер", вооруженные силы украины