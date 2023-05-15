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Пушилин заявил о продвижении штурмовиков "Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 15.05.2023 (обновлено: 10:06 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/artemovsk-1871751443.html
Пушилин заявил о продвижении штурмовиков "Вагнера" в Артемовске
Пушилин заявил о продвижении штурмовиков "Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 15.05.2023
Пушилин заявил о продвижении штурмовиков "Вагнера" в Артемовске
Подразделения группы "Вагнер" продвигаются в Артемовске, "доводят до логического завершения" освобождение города, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:41
2023-05-15T10:06
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения группы "Вагнер" продвигаются в Артемовске, "доводят до логического завершения" освобождение города, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, несмотря на все сложности, штурмовым подразделениям удалось занять на западе Артемовска "определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми", сейчас там идет зачистка.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871587841.html
артемовск
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, чвк "вагнер", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил о продвижении штурмовиков "Вагнера" в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении штурмовиков "Вагнера" в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" на одной из улиц Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер на одной из улиц Артемовска - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы ЧВК "Вагнер" на одной из улиц Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения группы "Вагнер" продвигаются в Артемовске, "доводят до логического завершения" освобождение города, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин.
«

"В самом Артемовске точно абсолютно есть улучшения - и вчера, и позавчера мы видели, что "вагнера" там также продвигаются вперед и доводят до логического завершения освобождение города Артемовск, что для нас является сейчас важным", - сказал Пушилин.

По его словам, несмотря на все сложности, штурмовым подразделениям удалось занять на западе Артемовска "определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми", сейчас там идет зачистка.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
Житель Артемовска о спасении бойцами Вагнера местных жителей из заминированного подвала - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЧВК "Вагнер"Вооруженные силы Украины
 
 
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