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ВСУ при отступлении подожгли в Артемовске многоэтажку с людьми - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 15.05.2023 (обновлено: 07:09 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/artemovsk-1871734589.html
ВСУ при отступлении подожгли в Артемовске многоэтажку с людьми
ВСУ при отступлении подожгли в Артемовске многоэтажку с людьми - РИА Новости, 15.05.2023
ВСУ при отступлении подожгли в Артемовске многоэтажку с людьми
Украинские военные, отступая со своих позиций в Артемовске, подожгли многоэтажный дом с жильцами, которые прятались в подвале, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T07:04
2023-05-15T07:09
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Украинские военные, отступая со своих позиций в Артемовске, подожгли многоэтажный дом с жильцами, которые прятались в подвале, рассказал РИА Новости эвакуированный из зоны боев житель города Олег Корнеев.Ранее он же сообщил агентству, что вагнеровцы вывели людей из заминированного подвала, подорвав бетонную стену, противоположную входу, где ВСУ заложили мину."Перед тем как (пришли. — Прим. ред.) вагнеровцы, дня за два-три нас подпалили. Все подъезды с первого по пятый этаж — все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли, не выпускали (нас ВСУ. — Прим. ред.)", — сказал житель Артемовска.На вопрос, каким образом мирным гражданам не давали выйти из подвалов, Корнеев ответил, что ВСУ не только заминировали вход, но и стреляли при попытке подняться наверх."Во-первых, мы уже знали, что там (на входе в подвал) мина. И стреляли везде — нельзя было выйти", — добавил собеседник агентства.Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230514/poteri-1871625567.html
артемовск
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артемовск, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ при отступлении подожгли в Артемовске многоэтажку с людьми

Житель Артемовска Корнеев: ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦентральная часть города Артемовска
Центральная часть города Артемовска - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Центральная часть города Артемовска. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Украинские военные, отступая со своих позиций в Артемовске, подожгли многоэтажный дом с жильцами, которые прятались в подвале, рассказал РИА Новости эвакуированный из зоны боев житель города Олег Корнеев.
Ранее он же сообщил агентству, что вагнеровцы вывели людей из заминированного подвала, подорвав бетонную стену, противоположную входу, где ВСУ заложили мину.
"Перед тем как (пришли. — Прим. ред.) вагнеровцы, дня за два-три нас подпалили. Все подъезды с первого по пятый этаж — все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли, не выпускали (нас ВСУ. — Прим. ред.)", — сказал житель Артемовска.
На вопрос, каким образом мирным гражданам не давали выйти из подвалов, Корнеев ответил, что ВСУ не только заминировали вход, но и стреляли при попытке подняться наверх.
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"Во-первых, мы уже знали, что там (на входе в подвал) мина. И стреляли везде — нельзя было выйти", — добавил собеседник агентства.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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