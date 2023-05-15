https://ria.ru/20230515/arest-1871980812.html
Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством
Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством - РИА Новости, 15.05.2023
Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством
В Москве арестовали гражданина России за секретное сотрудничество с иностранным государством, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:52
2023-05-15T18:52
2023-05-15T21:31
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве арестовали гражданина России за секретное сотрудничество с иностранным государством, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде."Зарегистрировано ходатайство о продлении Шонову Р. Р. срока содержания под стражей", — говорится в заявлении. Когда и где он был арестован, не уточняется.При этом в суде сообщили, что мужчине вменяют статью "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", по которой ему грозит до восьми лет тюрьмы.Фабула дела не раскрывается.
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871879980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, москва
Россия, Происшествия, Москва
Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством
Россиянина Шонова арестовали за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве арестовали гражданина России за секретное сотрудничество с иностранным государством, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде.
"Зарегистрировано ходатайство о продлении Шонову Р. Р. срока содержания под стражей", — говорится в заявлении. Когда и где он был арестован, не уточняется.
При этом в суде сообщили, что мужчине вменяют статью "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", по которой ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Статья вводит ответственность для россиян, которые сотрудничают с иностранными государствами или организациями "в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России", когда состава госизмены нет.
Фабула дела не раскрывается.
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