https://ria.ru/20230515/arest-1871980812.html

Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством

Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством - РИА Новости, 15.05.2023

Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством

В Москве арестовали гражданина России за секретное сотрудничество с иностранным государством, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:52

2023-05-15T18:52

2023-05-15T21:31

россия

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве арестовали гражданина России за секретное сотрудничество с иностранным государством, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде."Зарегистрировано ходатайство о продлении Шонову Р. Р. срока содержания под стражей", — говорится в заявлении. Когда и где он был арестован, не уточняется.При этом в суде сообщили, что мужчине вменяют статью "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", по которой ему грозит до восьми лет тюрьмы.Фабула дела не раскрывается.

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871879980.html

россия

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, москва