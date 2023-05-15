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Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством - РИА Новости, 15.05.2023
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18:52 15.05.2023 (обновлено: 21:31 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/arest-1871980812.html
Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством
Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством - РИА Новости, 15.05.2023
Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством
В Москве арестовали гражданина России за секретное сотрудничество с иностранным государством, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:52
2023-05-15T21:31
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве арестовали гражданина России за секретное сотрудничество с иностранным государством, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде."Зарегистрировано ходатайство о продлении Шонову Р. Р. срока содержания под стражей", — говорится в заявлении. Когда и где он был арестован, не уточняется.При этом в суде сообщили, что мужчине вменяют статью "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", по которой ему грозит до восьми лет тюрьмы.Фабула дела не раскрывается.
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871879980.html
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россия, происшествия, москва
Россия, Происшествия, Москва
Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством

Россиянина Шонова арестовали за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве арестовали гражданина России за секретное сотрудничество с иностранным государством, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде.
"Зарегистрировано ходатайство о продлении Шонову Р. Р. срока содержания под стражей", — говорится в заявлении. Когда и где он был арестован, не уточняется.
При этом в суде сообщили, что мужчине вменяют статью "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", по которой ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Статья вводит ответственность для россиян, которые сотрудничают с иностранными государствами или организациями "в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России", когда состава госизмены нет.

Фабула дела не раскрывается.
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