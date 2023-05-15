https://ria.ru/20230515/alrosa-1871775874.html

"Алроса" рассмотрит Маринычева на должность гендиректора компании

"Алроса" рассмотрит Маринычева на должность гендиректора компании - РИА Новости, 15.05.2023

"Алроса" рассмотрит Маринычева на должность гендиректора компании

Наблюдательный совет "Алросы", крупнейшей в России алмазодобывающей компании, рассмотрит кандидатуру главы "Алмазов Анабара" Павла Маринычева на должность... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:10

2023-05-15T11:10

2023-05-15T11:28

россия

алроса

экономика

алмазы

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Наблюдательный совет "Алросы", крупнейшей в России алмазодобывающей компании, рассмотрит кандидатуру главы "Алмазов Анабара" Павла Маринычева на должность гендиректора компании, следует из сообщения "Алросы".Уточняется, что Иванов в свою очередь продолжит работу в набсовете "Алросы", будет консультировать акционеров и менеджмент по актуальным вопросам стратегии развития компании."Самое важное: обеспечить преемственность в реализации стратегии и сохранить достигнутое в новых геополитических реалиях. Директивы правительства России по вопросу освобождения с должности генерального директора – председателя правления Иванова С.С. и избранию на позицию главы компании Маринычева П.А. получены, заседание набсовета состоится в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова министра финансов РФ и председателя набсовета компании Антона Силуанова.Маринычев с 2016 года возглавляет один из ключевых производственных активов группы - дочернюю компанию "Алмазы Анабара". Ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства республики Саха, на которой более шести лет курировал вопросы геологии, недропользования, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства.В декабре РБК со ссылкой на источники сообщало, что Иванов, возглавляющий "Алросу" с марта 2017 года, решил уйти в отставку до истечения срока трудового контракта (заканчивается весной 2025 года). Тогда собеседник в окружении топ-менеджера уточнял, что он может перейти в одну из структур, связанных с Volga Group Геннадия Тимченко, в качестве партнера в одном из проектов."Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 27% мировой и 90% российской добычи. По итогам 2022 года объем добычи вырос на 10% и составил 35,5 миллиона карат алмазов. В свободном обращении находятся 34% акций, на долю России, республики Саха и муниципальных образований республики приходится 66%.

https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864926981.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, алроса, экономика, алмазы, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)