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"Алроса" рассмотрит Маринычева на должность гендиректора компании - РИА Новости, 15.05.2023
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11:10 15.05.2023 (обновлено: 11:28 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/alrosa-1871775874.html
"Алроса" рассмотрит Маринычева на должность гендиректора компании
"Алроса" рассмотрит Маринычева на должность гендиректора компании - РИА Новости, 15.05.2023
"Алроса" рассмотрит Маринычева на должность гендиректора компании
Наблюдательный совет "Алросы", крупнейшей в России алмазодобывающей компании, рассмотрит кандидатуру главы "Алмазов Анабара" Павла Маринычева на должность... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:10
2023-05-15T11:28
россия
алроса
экономика
алмазы
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Наблюдательный совет "Алросы", крупнейшей в России алмазодобывающей компании, рассмотрит кандидатуру главы "Алмазов Анабара" Павла Маринычева на должность гендиректора компании, следует из сообщения "Алросы".Уточняется, что Иванов в свою очередь продолжит работу в набсовете "Алросы", будет консультировать акционеров и менеджмент по актуальным вопросам стратегии развития компании."Самое важное: обеспечить преемственность в реализации стратегии и сохранить достигнутое в новых геополитических реалиях. Директивы правительства России по вопросу освобождения с должности генерального директора – председателя правления Иванова С.С. и избранию на позицию главы компании Маринычева П.А. получены, заседание набсовета состоится в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова министра финансов РФ и председателя набсовета компании Антона Силуанова.Маринычев с 2016 года возглавляет один из ключевых производственных активов группы - дочернюю компанию "Алмазы Анабара". Ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства республики Саха, на которой более шести лет курировал вопросы геологии, недропользования, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства.В декабре РБК со ссылкой на источники сообщало, что Иванов, возглавляющий "Алросу" с марта 2017 года, решил уйти в отставку до истечения срока трудового контракта (заканчивается весной 2025 года). Тогда собеседник в окружении топ-менеджера уточнял, что он может перейти в одну из структур, связанных с Volga Group Геннадия Тимченко, в качестве партнера в одном из проектов."Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 27% мировой и 90% российской добычи. По итогам 2022 года объем добычи вырос на 10% и составил 35,5 миллиона карат алмазов. В свободном обращении находятся 34% акций, на долю России, республики Саха и муниципальных образований республики приходится 66%.
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россия, алроса, экономика, алмазы, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Алроса, Экономика, алмазы, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
"Алроса" рассмотрит Маринычева на должность гендиректора компании

"Алроса" рассмотрит главу "Алмазов Анабара" Маринычева на должность гендиректора компании

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис компании "Алроса". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Наблюдательный совет "Алросы", крупнейшей в России алмазодобывающей компании, рассмотрит кандидатуру главы "Алмазов Анабара" Павла Маринычева на должность гендиректора компании, следует из сообщения "Алросы".
«
"Наблюдательный совет "Алроса" рассмотрит кандидатуру П.А. Маринычева на должность генерального директора-председателя правления компании... В связи с планирующимся уходом с данной позиции Сергея Сергеевича Иванова кандидатура Павла Алексеевича Маринычева будет в ближайшее время вынесена на решение набсовета компании", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Иванов в свою очередь продолжит работу в набсовете "Алросы", будет консультировать акционеров и менеджмент по актуальным вопросам стратегии развития компании.
"Самое важное: обеспечить преемственность в реализации стратегии и сохранить достигнутое в новых геополитических реалиях. Директивы правительства России по вопросу освобождения с должности генерального директора – председателя правления Иванова С.С. и избранию на позицию главы компании Маринычева П.А. получены, заседание набсовета состоится в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова министра финансов РФ и председателя набсовета компании Антона Силуанова.
Маринычев с 2016 года возглавляет один из ключевых производственных активов группы - дочернюю компанию "Алмазы Анабара". Ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства республики Саха, на которой более шести лет курировал вопросы геологии, недропользования, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства.
В декабре РБК со ссылкой на источники сообщало, что Иванов, возглавляющий "Алросу" с марта 2017 года, решил уйти в отставку до истечения срока трудового контракта (заканчивается весной 2025 года). Тогда собеседник в окружении топ-менеджера уточнял, что он может перейти в одну из структур, связанных с Volga Group Геннадия Тимченко, в качестве партнера в одном из проектов.
"Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 27% мировой и 90% российской добычи. По итогам 2022 года объем добычи вырос на 10% и составил 35,5 миллиона карат алмазов. В свободном обращении находятся 34% акций, на долю России, республики Саха и муниципальных образований республики приходится 66%.
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12 апреля, 22:46
 
РоссияАлросаЭкономикаалмазыАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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