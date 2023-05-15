https://ria.ru/20230515/akademiya-1870979120.html

Академия Русского балета имени Вагановой

Академия Русского балета имени Вагановой - РИА Новости, 15.05.2023

Академия Русского балета имени Вагановой

Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой – первая русская балетная профессиональная школа, одна из старейших балетных школ мира. Основана 15 мая (4 мая по... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T02:39

2023-05-15T02:39

2023-05-15T02:39

справки

академия русского балета имени а. я. вагановой

россия

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Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой – первая русская балетная профессиональная школа, одна из старейших балетных школ мира. Основана 15 мая (4 мая по старому стилю) 1738 года по указу императрицы Анны Иоанновны выходцем из Франции, танцмейстером Петербургского сухопутного шляхетного корпуса Жаном Батистом Ланде. Он стал первым педагогом "Ея Императорского Величества танцевальной Школы", куда были приняты 12 девочек и мальчиков из семей дворцовых служащих. Первоначально школа располагалась в двух комнатах Зимнего дворца, была тесно связана с придворной балетной труппой, развивалась по собственному уставу, где были сформулированы требования к балетному обучению: ограничение возраста приема двенадцатью годами и наличие природных данных у поступающих (гармонии телосложения, выразительности, сценичности). Образовательная программа подготовки танцовщика включала танец; рецитование в комедии (актерское мастерство); французский язык; участие (исполнение танцев) в балетах. Обучение основывалось на западноевропейском опыте. Первый выпуск состоялся в 1741 году. Педагогами, определившими развитие танцевального образования после смерти Ланде (1747), стали ведущие европейские балетмейстеры и танцовщики: Антонио Ринальди, Франц Хильфердинг, Доменико Анджиолини, Джузеппе Канциани, Огуст Пуаро.После указа императрицы Елизаветы Петровны о создании русского театра (1756) учебное заведение, созданное Ланде, постепенно преобразовывалось в "театральную школу". Суть реформы сводилась к объединению под общим руководством разных школ: балетной, драматической, музыкальной, живописной. Этап перестройки завершился в 1779 году, школу разместили в бывших казармах Преображенского полка на Миллионной улице. Здесь обучалось 50 детей. В учебную программу входили русская грамота, математика, французский и итальянский языки и специальные предметы.Заметный подъем балетного образования обозначился со вторым приездом в 1784 году итальянского хореографа Джузеппе Канциани. В процессе его деятельности в школе установились специальные методы обучения танцу, отвечавшие актуальным требованиям европейского балета в духе реформ Жана-Жоржа Новерра. Были введены испытательные вечера как форма аттестации. В 1792 году была проведена реформа школы по проекту смотрителя школы Антонио Казасси, согласно которой осуществлялось начальное обучение воспитанников всем искусствам и далее на основании достигнутых успехов – специализация в одном из них. Не согласный с деспециализацией обучения, Канциани ушел в отставку.Его место занял Иван Вальберх (Лесогоров) – первый русский балетмейстер, воспитавший немало талантливых артистов, среди которых – яркая танцовщица и драматическая актриса Евгения Колосова, позже ставшая первой русской женщиной – балетным педагогом. Вальберх подготовил школу к приезду прославленного француза Шарля Луи Дидло, в 1801 году возглавившего балетную часть. Он преподавал в школе около 20 лет и сумел добиться того, чтобы русский балет стал частью европейского (там в то время как раз складывалась новая система театрального пуантного классического танца). По настоянию Дидло в 1805 году было построено новое здание театральной школы на Екатерининском канале близ Большого (Каменного) театра.В 1809 году был принят новый устав, который определял: число учеников – по 60 воспитанников каждого пола; возраст приема – от семи до 10 лет; список изучаемых дисциплин и др. Школа была разделена на четыре отделения. В первом отделении обучение носило испытательный характер, здесь учащиеся находились до 13 лет: в этом возрасте становились понятны способности и наклонности детей, в соответствии с которыми учеников определяли к конкретному роду театральной деятельности. Возраст находящихся во втором отделении устанавливался от 13 лет до выпуска из школы. Вероятно, это отделение было самым многочисленным, поскольку здесь обучалась основная масса театральных артистов со средними способностями. Наиболее одаренные из них переводились в третье, элитное отделение. Здесь находились "оказавшие особые успехи в каком-либо роде театрального искусства". В четвертом отделении оказывались не способные ни к одному из искусств. Они обучались живописи или рукоделию, необходимому для театра мастерству.Поскольку школа была по-прежнему целиком подчинена интересам общетеатральной практики, Дидло приходилось вести с дирекцией борьбу за своих учеников, которых распределяли то в драму, то в оперу. Гордостью русского балета стали выпускники школы Дидло – Николай Гольц, Авдотья Истомина, Екатерина Телешова. С 1829 года школа была преобразована в Императорское петербургское театральное училище, по уставу которого все учащиеся делились на два разряда: в первом готовились к драматической, оперной и музыкальной карьерам, во второй – к балетной. В 1836 году учебное заведение переехало в более просторное здание, построенное по проекту Карла Росси, где находится и ныне. На протяжении XIXвека продолжилось упорядоченное развитие системы образования в театральном училище, но постепенно оно стало переходить на обучение исключительно балетных артистов. В 1880-е годы балетное отделение было разделено на пять классов: два подготовительных с двухлетним курсом каждый и три с годичным курсом. Прием детей в балетное отделение допускался из всех сословий.Среди выдающихся педагогов балетной части были шведский танцовщик Пер Христиан Иогансон (преподавал в училище в 1860-1903 годах), великий балетмейстер Мариус Петипа (1855-1887), российский танцовщик Павел Гердт (1880-1904), итальянский артист балета Энрико Чекетти (1892-1902). На рубеже XXвека училище окончили артисты балета Николай Легат, Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Агриппина Ваганова и др.В 1898 году училище окончил реформатор русского балета Михаил Фокин. Он преподавал в училище в 1901-1911 годах, затем оставил педагогику. В первые послереволюционные годы Петербургское театральное училище находилось на грани закрытия, однако ценой борьбы деятелей искусства и помощи Наркома народного просвещения Анатолия Луначарского его удалось сохранить. В 1917 году училище было переименовано в Государственное Петроградское театральное училище. В 1928 году балетное отделение было преобразовано в Хореографический техникум, в 1937 году – в Хореографическое училище. В советское время оно было учебным заведением с программой семилетнего, а затем и десятилетнего обучения.В 1921 году в училище начала преподавать Агриппина Ваганова, систематизировавшая методику преподавания классического танца и воспитавшая несколько поколений выдающихся балерин. Ее "Основы классического танца" были опубликованы в 1934 году и выдержали множество переизданий на разных языках. Методическая работа Вагановой дала толчок исследованиям в области других специальных дисциплин.В 1934 году открылись отделения: педагогическое (под руководством Агриппины Вагановой), национальное (готовившее кадры для театров союзных республик), в 1937 году – балетмейстерское (под руководством Федора Лопухова).Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) основной коллектив училища был эвакуирован в Молотов (ныне Пермь), в 1944 году вернулся в Петербург. Часть педагогов оставалась в блокадном Ленинграде, занятия в училище продолжались, проводился прием новых учеников. В 1957 году Ленинградскому хореографическому училищу было присвоено имя Агриппины Вагановой, в 1961 году – звание "академического". В 1940 году учебное заведение было награждено орденом Трудового Красного Знамени, в 1988 году – орденом Ленина.Среди художественных руководителей училища советского периода – выдающиеся артисты балета и педагоги Николай Ивановский (1940-1952, 1954-1961), Фея Балабина (1962-1973), Константин Сергеев (1938-1940, 1973-1992). В 1991 году училище получило статус Академии. Художественное руководство осуществляли Игорь Бельский (1992-1999), Алтынай Асылмуратова (1999-2013), Жанна Аюпова (с 2013 года). Ректором Академии с 2014 года (в 2013 году был исполняющим обязанности ректора) является знаменитый танцовщик, экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе. Среди выпускников учебного заведения – Галина Уланова, Наталья Дудинская, Вахтанг Чабукиани, Юрий Григорович, Наталия Макарова, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Фарух Рузиматов, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева, Светлана Захарова и многие другие известные артисты балета.В настоящее время Академия осуществляет обучение по программе "Искусство балета" детей с 10-11 лет по программе среднего профессионального образования. Высшее образование (бакалавриат, магистратура) предоставляется на исполнительском и педагогическом факультетах по специальностям "Искусства и гуманитарные науки", "Хореографическое искусство", "Хореографическое исполнительство", "Музыкально-инструментальное искусство", "Теория и история искусств", "Музыкознание и музыкально-прикладное искусство". Также ведется обучение в аспирантуре и осуществляются программы повышения квалификации.Академия проводит международные научные конференции и практические семинары, выставки, выпускает литературу по хореографии и танцу, а также собственное периодическое издание "Вестник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой". Академия включена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. В 1957 году в учебном заведении по инициативе выпускницы Мариэтты Франгопуло открылся музей. В настоящее время собрание носит название "Кабинет истории русского балета имени М.Х. Франгопуло". Экспозиция прослеживает историю русской балетной школы. Фонды включают рукописный отдел с мемуарами, дневниками, личными автографами, постоянно прирастают книжными раритетами. В коллекции представлена театральная фотография, эскизы театральных костюмов, живопись.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, академия русского балета имени а. я. вагановой, россия