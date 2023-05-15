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В РВИО объяснили, чем уход СССР из Афганистана отличается от бегства США - РИА Новости, 15.05.2023
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00:20 15.05.2023 (обновлено: 00:39 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/afganistan-1871719857.html
В РВИО объяснили, чем уход СССР из Афганистана отличается от бегства США
В РВИО объяснили, чем уход СССР из Афганистана отличается от бегства США - РИА Новости, 15.05.2023
В РВИО объяснили, чем уход СССР из Афганистана отличается от бегства США
СССР тщательно спланировал вывод войск из Афганистана, в отличие от США, которые бежали оттуда в августе 2021, заявил РИА Новости научный директор Российского... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T00:20
2023-05-15T00:39
афганистан
сша
ссср
мохаммад хасан ахунд
оон
российское военно-историческое общество (рвио)
талибан
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. СССР тщательно спланировал вывод войск из Афганистана, в отличие от США, которые бежали оттуда в августе 2021, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 35 лет назад, 15 мая 1988 года начался вывод Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Афганистане, который завершился 15 февраля 1989 года. Военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч военнослужащих, в том числе в составе ОКСВ — 525,2 тысячи человек. Историк напомнил, что СССР подошел к выводу войск максимально ответственно, договариваясь о нем не только с властями в Кабуле, но и с вооруженной оппозицией, в том числе с Ахмадом Шах Масудом, чтобы она не препятствовала советским бойцам и не создавала им трудностей. В отличие от Вашингтона, своим уходом по сути подарившим талибам серьезные запасы военной техники, Москва беспокоилась за будущее своих арсеналов: значительную часть техники СССР передал афганским правительственным войскам, остальные вооружения вернулись домой. "В мире никогда не забудут, как проамериканские афганцы цеплялись за крылья самолетов, пытаясь избежать смертельной опасности, к которой их не подготовили кураторы из Вашингтона. Это стало настоящим позором для США. Штаты не подготовили заранее план вывода войск и делали всё в спешке, в очередной раз показав, что готовы оставить на заклание врагам тех, кого сами же и вскормили, если так будет удобно здесь и сейчас", — подчеркнул Мягков. Меньшие потери Говоря о негативных последствиях десятилетнего военного присутствия СССР в Афганистане, историк отметил, что при серьезных потерях (порядка 14 тысяч человек) они значительно меньше, чем у ВС США, воевавших на протяжение схожего временного промежутка (1965-1973) во Вьетнаме (около 60 тысяч военнослужащих). Отличались также и мотивы вступления в конфликт."Для США, действовавших на другом конце света, это была по сути колониальная война, для СССР же Афганистан в те годы был приграничным государством, ситуация в котором самым тяжелым образом могла бы повлиять на советские республики Средней Азии", — подчеркнул эксперт. Уход не означал поражение Говоря об итогах военной миссии СССР в Афганистане, Мягков выразил мнение, что уход войск не свидетельствовал о ее неудаче — Советская армия не потерпела ни одного поражения от афганской оппозиции, а военная помощь Кабулу продолжалась и после вывода контингента. Если бы не распад Советского Союза, очередного кризиса в стране можно было бы избежать. "Если бы не крушение СССР, то ситуация в Афганистане и дальше продолжала бы стабилизироваться. Даже после того, как наши войска покинули страну, наша военная и финансовая помощь продолжалась, там работали советские военные советники", — сказал он. Историк напомнил, что, в отличие от США, которые ввели войска в Афганистан 12 лет спустя, Советский Союз не только вел боевые действия, решая собственные задачи, но и занимался строительством социальных объектов и инфраструктуры: заводов, школ, больниц, дорог, мостов. Бегство США из Афганистана В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели того месяца из аэропорта Кабула, находившегося под охраной военных ВС США, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американцы покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года в этой стране объявили состав временного правительства под руководством Мохаммада Хасана Ахунда, занимавшего кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящегося под рестрикциями Организации Объединенных Наций c 2001 года.* Движение Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230212/taliby-1851545564.html
https://ria.ru/20230422/afganistan-1867127259.html
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афганистан, сша, ссср, мохаммад хасан ахунд, оон, российское военно-историческое общество (рвио), талибан
Афганистан, США, СССР, Мохаммад Хасан Ахунд, ООН, Российское военно-историческое общество (РВИО), Талибан
В РВИО объяснили, чем уход СССР из Афганистана отличается от бегства США

РВИО: уход СССР из Афганистана был образцовым по сравнению с бегством США в 2021 году

© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкПоэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг
Поэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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Поэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. СССР тщательно спланировал вывод войск из Афганистана, в отличие от США, которые бежали оттуда в августе 2021, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Ровно 35 лет назад, 15 мая 1988 года начался вывод Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Афганистане, который завершился 15 февраля 1989 года. Военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч военнослужащих, в том числе в составе ОКСВ — 525,2 тысячи человек.
«
"Вывод советской группировки войск был тщательно спланирован: мы покидали Афганистан постепенно, по строжайшему расписанию. Если сравнить его с бегством американцев из Афганистана в 2021 году, то это просто небо и земля: США покидали страну, в которой просидели целых 20 лет, спешно, в хаосе и панике", — отметил Мягков.
Историк напомнил, что СССР подошел к выводу войск максимально ответственно, договариваясь о нем не только с властями в Кабуле, но и с вооруженной оппозицией, в том числе с Ахмадом Шах Масудом, чтобы она не препятствовала советским бойцам и не создавала им трудностей.
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В отличие от Вашингтона, своим уходом по сути подарившим талибам серьезные запасы военной техники, Москва беспокоилась за будущее своих арсеналов: значительную часть техники СССР передал афганским правительственным войскам, остальные вооружения вернулись домой.
"В мире никогда не забудут, как проамериканские афганцы цеплялись за крылья самолетов, пытаясь избежать смертельной опасности, к которой их не подготовили кураторы из Вашингтона. Это стало настоящим позором для США. Штаты не подготовили заранее план вывода войск и делали всё в спешке, в очередной раз показав, что готовы оставить на заклание врагам тех, кого сами же и вскормили, если так будет удобно здесь и сейчас", — подчеркнул Мягков.

Меньшие потери

Говоря о негативных последствиях десятилетнего военного присутствия СССР в Афганистане, историк отметил, что при серьезных потерях (порядка 14 тысяч человек) они значительно меньше, чем у ВС США, воевавших на протяжение схожего временного промежутка (1965-1973) во Вьетнаме (около 60 тысяч военнослужащих).
«

"Мы затратили гораздо меньше средств на участие в афганской войне, чем США во Вьетнаме. Напомню, численность американского контингента в той стране насчитывала до полумиллиона человек, советская группировка в Афганистане единовременно составляла где-то 100 тысяч. Мы участвовали в основном антитеррористических операциях, Штаты — в полномасштабных боях на стороне Южного Вьетнама", — добавил собеседник агентства.

Отличались также и мотивы вступления в конфликт.
"Для США, действовавших на другом конце света, это была по сути колониальная война, для СССР же Афганистан в те годы был приграничным государством, ситуация в котором самым тяжелым образом могла бы повлиять на советские республики Средней Азии", — подчеркнул эксперт.

Уход не означал поражение

Говоря об итогах военной миссии СССР в Афганистане, Мягков выразил мнение, что уход войск не свидетельствовал о ее неудаче — Советская армия не потерпела ни одного поражения от афганской оппозиции, а военная помощь Кабулу продолжалась и после вывода контингента. Если бы не распад Советского Союза, очередного кризиса в стране можно было бы избежать.
"Если бы не крушение СССР, то ситуация в Афганистане и дальше продолжала бы стабилизироваться. Даже после того, как наши войска покинули страну, наша военная и финансовая помощь продолжалась, там работали советские военные советники", — сказал он.
Историк напомнил, что, в отличие от США, которые ввели войска в Афганистан 12 лет спустя, Советский Союз не только вел боевые действия, решая собственные задачи, но и занимался строительством социальных объектов и инфраструктуры: заводов, школ, больниц, дорог, мостов.
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Бегство США из Афганистана

В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели того месяца из аэропорта Кабула, находившегося под охраной военных ВС США, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американцы покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года в этой стране объявили состав временного правительства под руководством Мохаммада Хасана Ахунда, занимавшего кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящегося под рестрикциями Организации Объединенных Наций c 2001 года.
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