https://ria.ru/20230515/afganistan-1871719857.html

В РВИО объяснили, чем уход СССР из Афганистана отличается от бегства США

В РВИО объяснили, чем уход СССР из Афганистана отличается от бегства США - РИА Новости, 15.05.2023

В РВИО объяснили, чем уход СССР из Афганистана отличается от бегства США

СССР тщательно спланировал вывод войск из Афганистана, в отличие от США, которые бежали оттуда в августе 2021, заявил РИА Новости научный директор Российского... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T00:20

2023-05-15T00:20

2023-05-15T00:39

афганистан

сша

ссср

мохаммад хасан ахунд

оон

российское военно-историческое общество (рвио)

талибан

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. СССР тщательно спланировал вывод войск из Афганистана, в отличие от США, которые бежали оттуда в августе 2021, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 35 лет назад, 15 мая 1988 года начался вывод Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Афганистане, который завершился 15 февраля 1989 года. Военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч военнослужащих, в том числе в составе ОКСВ — 525,2 тысячи человек. Историк напомнил, что СССР подошел к выводу войск максимально ответственно, договариваясь о нем не только с властями в Кабуле, но и с вооруженной оппозицией, в том числе с Ахмадом Шах Масудом, чтобы она не препятствовала советским бойцам и не создавала им трудностей. В отличие от Вашингтона, своим уходом по сути подарившим талибам серьезные запасы военной техники, Москва беспокоилась за будущее своих арсеналов: значительную часть техники СССР передал афганским правительственным войскам, остальные вооружения вернулись домой. "В мире никогда не забудут, как проамериканские афганцы цеплялись за крылья самолетов, пытаясь избежать смертельной опасности, к которой их не подготовили кураторы из Вашингтона. Это стало настоящим позором для США. Штаты не подготовили заранее план вывода войск и делали всё в спешке, в очередной раз показав, что готовы оставить на заклание врагам тех, кого сами же и вскормили, если так будет удобно здесь и сейчас", — подчеркнул Мягков. Меньшие потери Говоря о негативных последствиях десятилетнего военного присутствия СССР в Афганистане, историк отметил, что при серьезных потерях (порядка 14 тысяч человек) они значительно меньше, чем у ВС США, воевавших на протяжение схожего временного промежутка (1965-1973) во Вьетнаме (около 60 тысяч военнослужащих). Отличались также и мотивы вступления в конфликт."Для США, действовавших на другом конце света, это была по сути колониальная война, для СССР же Афганистан в те годы был приграничным государством, ситуация в котором самым тяжелым образом могла бы повлиять на советские республики Средней Азии", — подчеркнул эксперт. Уход не означал поражение Говоря об итогах военной миссии СССР в Афганистане, Мягков выразил мнение, что уход войск не свидетельствовал о ее неудаче — Советская армия не потерпела ни одного поражения от афганской оппозиции, а военная помощь Кабулу продолжалась и после вывода контингента. Если бы не распад Советского Союза, очередного кризиса в стране можно было бы избежать. "Если бы не крушение СССР, то ситуация в Афганистане и дальше продолжала бы стабилизироваться. Даже после того, как наши войска покинули страну, наша военная и финансовая помощь продолжалась, там работали советские военные советники", — сказал он. Историк напомнил, что, в отличие от США, которые ввели войска в Афганистан 12 лет спустя, Советский Союз не только вел боевые действия, решая собственные задачи, но и занимался строительством социальных объектов и инфраструктуры: заводов, школ, больниц, дорог, мостов. Бегство США из Афганистана В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели того месяца из аэропорта Кабула, находившегося под охраной военных ВС США, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американцы покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года в этой стране объявили состав временного правительства под руководством Мохаммада Хасана Ахунда, занимавшего кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящегося под рестрикциями Организации Объединенных Наций c 2001 года.* Движение Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230212/taliby-1851545564.html

https://ria.ru/20230422/afganistan-1867127259.html

https://ria.ru/20230503/afganistan-1869326279.html

афганистан

сша

ссср

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афганистан, сша, ссср, мохаммад хасан ахунд, оон, российское военно-историческое общество (рвио), талибан