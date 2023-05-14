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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 14.05.2023
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Камчатского залива, в населенных пунктах Камчатки оно не ощущалось, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:00
2023-05-14T14:00
2023-05-14T14:00
происшествия
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Камчатского залива, в населенных пунктах Камчатки оно не ощущалось, сообщает региональный главк МЧС РФ. По данным спасателей, в населённых пунктах землетрясение не ощущалось, местные жители в ЕДДС не обращались.
https://ria.ru/20230513/zemletryasenie-1871567683.html
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РИА Новости
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происшествия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Камчатского залива