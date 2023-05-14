https://ria.ru/20230514/zemletryasenie-1871631675.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 14.05.2023

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Камчатского залива, в населенных пунктах Камчатки оно не ощущалось, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T14:00

2023-05-14T14:00

2023-05-14T14:00

происшествия

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Камчатского залива, в населенных пунктах Камчатки оно не ощущалось, сообщает региональный главк МЧС РФ. По данным спасателей, в населённых пунктах землетрясение не ощущалось, местные жители в ЕДДС не обращались.

https://ria.ru/20230513/zemletryasenie-1871567683.html

камчатка

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2023

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происшествия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)