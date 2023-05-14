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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 14.05.2023
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14:00 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/zemletryasenie-1871631675.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 14.05.2023
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Камчатского залива, в населенных пунктах Камчатки оно не ощущалось, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:00
2023-05-14T14:00
происшествия
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Камчатского залива, в населенных пунктах Камчатки оно не ощущалось, сообщает региональный главк МЧС РФ. По данным спасателей, в населённых пунктах землетрясение не ощущалось, местные жители в ЕДДС не обращались.
https://ria.ru/20230513/zemletryasenie-1871567683.html
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происшествия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Камчатского залива

© iStock.com / avstraliavasinДолина гейзеров на Камчатке
Долина гейзеров на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© iStock.com / avstraliavasin
Долина гейзеров на Камчатке . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Камчатского залива, в населенных пунктах Камчатки оно не ощущалось, сообщает региональный главк МЧС РФ.
«
"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 14 мая в акватории Камчатского залива зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло… на глубине 68 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива, в 94 километрах южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, в населённых пунктах землетрясение не ощущалось, местные жители в ЕДДС не обращались.
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ПроисшествияКамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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