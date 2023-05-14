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Зеленский потерял в Берлине смартфон и пауэрбанк, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2023
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20:10 14.05.2023 (обновлено: 21:26 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871693332.html
Зеленский потерял в Берлине смартфон и пауэрбанк, пишут СМИ
Зеленский потерял в Берлине смартфон и пауэрбанк, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2023
Зеленский потерял в Берлине смартфон и пауэрбанк, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин забыл в салоне автомобиля свой смартфон, пишет газета Bild. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T20:10
2023-05-14T21:26
берлин (город)
ахен
владимир зеленский
в мире
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БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин забыл в салоне автомобиля свой смартфон, пишет газета Bild. Уточняется, что, помимо телефона, президент Украины также забыл пауэрбанк. По данным издания, вылет ненадолго задержали, пока сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции бежал к вертолету, чтобы вернуть Зеленскому его имущество. В воскресенье глава государства прибыл в немецкую столицу, где встретился с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и провел переговоры с канцлером Олафом Шольцем.
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берлин (город), ахен, владимир зеленский, в мире
Берлин (город), Ахен, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский потерял в Берлине смартфон и пауэрбанк, пишут СМИ

Bild: президент Украины Владимир Зеленский потерял в Берлине смартфон и пауэрбанк

© AP Photo / Federico GambariniПрезидент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Federico Gambarini
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин забыл в салоне автомобиля свой смартфон, пишет газета Bild.
«

"После встречи с Шольцем Зеленский сел в вертолет. Когда двери были уже закрыты и все готово к вылету, он понял, что сотовый остался в салоне машины", — говорится в публикации.

Уточняется, что, помимо телефона, президент Украины также забыл пауэрбанк.
По данным издания, вылет ненадолго задержали, пока сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции бежал к вертолету, чтобы вернуть Зеленскому его имущество.
В воскресенье глава государства прибыл в немецкую столицу, где встретился с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и провел переговоры с канцлером Олафом Шольцем.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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