https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871693332.html

Зеленский потерял в Берлине смартфон и пауэрбанк, пишут СМИ

Зеленский потерял в Берлине смартфон и пауэрбанк, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2023

Зеленский потерял в Берлине смартфон и пауэрбанк, пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин забыл в салоне автомобиля свой смартфон, пишет газета Bild. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T20:10

2023-05-14T20:10

2023-05-14T21:26

берлин (город)

ахен

владимир зеленский

в мире

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БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин забыл в салоне автомобиля свой смартфон, пишет газета Bild. Уточняется, что, помимо телефона, президент Украины также забыл пауэрбанк. По данным издания, вылет ненадолго задержали, пока сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции бежал к вертолету, чтобы вернуть Зеленскому его имущество. В воскресенье глава государства прибыл в немецкую столицу, где встретился с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и провел переговоры с канцлером Олафом Шольцем.

https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871643957.html

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берлин (город), ахен, владимир зеленский, в мире