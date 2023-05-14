Рейтинг@Mail.ru
Зеленский оконфузился в Ватикане - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 14.05.2023 (обновлено: 15:47 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871626020.html
Зеленский оконфузился в Ватикане
Зеленский оконфузился в Ватикане - РИА Новости, 14.05.2023
Зеленский оконфузился в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с папой римским Франциском нарушил сразу несколько правил этикета, пишет Exxpress. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:13
2023-05-14T15:47
в мире
ватикан
украина
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871621659_0:26:640:386_1920x0_80_0_0_654594947a8541cf3a09760d78b3b8c8.png
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с папой римским Франциском нарушил сразу несколько правил этикета, пишет Exxpress.Так, Зеленский не пропустил вперед главу католической церкви при входе в его кабинет. Затем, пока понтифик еще стоял, украинский президент уже сидел в кресле и не поднялся, даже когда один из советников папы пожимал ему руку, перечисляет автор.К тому же, обратил он внимание, Зеленский был на встрече в обычном свитере.Ранее Зеленский уже попадал под шквал критики из-за внешнего вида. Так, президент пришел на прием к королю Британии Карлу III в мятых штанах и толстовке. В декабре читатели телеканала CNN раскритиковали украинского лидера за то, что на встречу в Белом доме он прибыл в кофте цвета хаки, а не в официальном костюме.
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871566191.html
ватикан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871621659_46:0:595:412_1920x0_80_0_0_2394a02b83ea022724dfadb59a192267.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ватикан, украина, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Ватикан, Украина, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Зеленский оконфузился в Ватикане

Exxpress: президент Украины Зеленский нарушил правила этикета на встрече с папой римским

© Кадр из видео телеканала Vatican NewsЕго Святейшество папа римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский
Его Святейшество папа римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский
© Кадр из видео телеканала Vatican News
Его Святейшество папа римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с папой римским Франциском нарушил сразу несколько правил этикета, пишет Exxpress.
Так, Зеленский не пропустил вперед главу католической церкви при входе в его кабинет. Затем, пока понтифик еще стоял, украинский президент уже сидел в кресле и не поднялся, даже когда один из советников папы пожимал ему руку, перечисляет автор.
К тому же, обратил он внимание, Зеленский был на встрече в обычном свитере.
Ранее Зеленский уже попадал под шквал критики из-за внешнего вида. Так, президент пришел на прием к королю Британии Карлу III в мятых штанах и толстовке. В декабре читатели телеканала CNN раскритиковали украинского лидера за то, что на встречу в Белом доме он прибыл в кофте цвета хаки, а не в официальном костюме.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана
13 мая, 22:46
 
В миреВатиканУкраинаВладимир ЗеленскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала