https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871626020.html
Зеленский оконфузился в Ватикане
Зеленский оконфузился в Ватикане - РИА Новости, 14.05.2023
Зеленский оконфузился в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с папой римским Франциском нарушил сразу несколько правил этикета, пишет Exxpress. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:13
2023-05-14T13:13
2023-05-14T15:47
в мире
ватикан
украина
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с папой римским Франциском нарушил сразу несколько правил этикета, пишет Exxpress.Так, Зеленский не пропустил вперед главу католической церкви при входе в его кабинет. Затем, пока понтифик еще стоял, украинский президент уже сидел в кресле и не поднялся, даже когда один из советников папы пожимал ему руку, перечисляет автор.К тому же, обратил он внимание, Зеленский был на встрече в обычном свитере.Ранее Зеленский уже попадал под шквал критики из-за внешнего вида. Так, президент пришел на прием к королю Британии Карлу III в мятых штанах и толстовке. В декабре читатели телеканала CNN раскритиковали украинского лидера за то, что на встречу в Белом доме он прибыл в кофте цвета хаки, а не в официальном костюме.
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871566191.html
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в мире, ватикан, украина, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Ватикан, Украина, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Зеленский оконфузился в Ватикане
Exxpress: президент Украины Зеленский нарушил правила этикета на встрече с папой римским
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с папой римским Франциском нарушил сразу несколько правил этикета, пишет Exxpress
.
Так, Зеленский не пропустил вперед главу католической церкви при входе в его кабинет. Затем, пока понтифик еще стоял, украинский президент уже сидел в кресле и не поднялся, даже когда один из советников папы пожимал ему руку, перечисляет автор.
К тому же, обратил он внимание, Зеленский был на встрече в обычном свитере.
Ранее Зеленский уже попадал под шквал критики из-за внешнего вида. Так, президент пришел на прием к королю Британии Карлу III в мятых штанах и толстовке. В декабре читатели телеканала CNN раскритиковали украинского лидера за то, что на встречу в Белом доме он прибыл в кофте цвета хаки, а не в официальном костюме.
Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана