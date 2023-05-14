https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871626020.html

Зеленский оконфузился в Ватикане

Зеленский оконфузился в Ватикане - РИА Новости, 14.05.2023

Зеленский оконфузился в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с папой римским Франциском нарушил сразу несколько правил этикета, пишет Exxpress. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:13

2023-05-14T13:13

2023-05-14T15:47

в мире

ватикан

украина

владимир зеленский

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с папой римским Франциском нарушил сразу несколько правил этикета, пишет Exxpress.Так, Зеленский не пропустил вперед главу католической церкви при входе в его кабинет. Затем, пока понтифик еще стоял, украинский президент уже сидел в кресле и не поднялся, даже когда один из советников папы пожимал ему руку, перечисляет автор.К тому же, обратил он внимание, Зеленский был на встрече в обычном свитере.Ранее Зеленский уже попадал под шквал критики из-за внешнего вида. Так, президент пришел на прием к королю Британии Карлу III в мятых штанах и толстовке. В декабре читатели телеканала CNN раскритиковали украинского лидера за то, что на встречу в Белом доме он прибыл в кофте цвета хаки, а не в официальном костюме.

https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871566191.html

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в мире, ватикан, украина, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо)