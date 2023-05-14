https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871610246.html

"Катастрофа". Зеленского призвали уйти в отставку из-за его слов о Путине

"Катастрофа". Зеленского призвали уйти в отставку из-за его слов о Путине - РИА Новости, 14.05.2023

"Катастрофа". Зеленского призвали уйти в отставку из-за его слов о Путине

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова в интервью итальянским СМИ о том, что с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:01

2023-05-14T11:01

2023-05-14T11:23

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владимир зеленский

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова в интервью итальянским СМИ о том, что с российским лидером Владимиром Путиным ему не о чем разговаривать."Он действительно хочет подождать, пока никого не останется, прежде чем вести переговоры? Может, лучше подать в отставку?" — написал один из комментаторов. "Не стоит удивляться, если Запад даст этому человеку — после таких заявлений — Нобелевскую премию мира! Катастрофа", — поддержал другой. "Они спросили не того человека. Этот вопрос следовало задать Байдену и его команде. Это произойдет только тогда, когда они моргнут", — отметил третий. "Может, вы и не будете говорить, но Москва и Вашингтон будут", — поделился мнением еще один пользователь. "Ему нужно как можно скорее закончить конфликт, а не делать такие заявления", — заключили читатели. Во время визита в Рим Зеленский встретился также с папой римским, после чего заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта.В начале февраля понтифик говорил, что открыт для встреч с Путиным и Зеленским ради достижения мира. Спустя три месяца он уточнил, что Ватикан осуществляет некую посредническую миссию по Украине, рассказать о которой он сможет, "когда она станет публичной".

https://ria.ru/20230513/flot-1871389423.html

https://ria.ru/20230514/proval-1871575582.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, ватикан