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"Катастрофа". Зеленского призвали уйти в отставку из-за его слов о Путине
"Катастрофа". Зеленского призвали уйти в отставку из-за его слов о Путине - РИА Новости, 14.05.2023
"Катастрофа". Зеленского призвали уйти в отставку из-за его слов о Путине
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова в интервью итальянским СМИ о том, что с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T11:01
2023-05-14T11:01
2023-05-14T11:23
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова в интервью итальянским СМИ о том, что с российским лидером Владимиром Путиным ему не о чем разговаривать."Он действительно хочет подождать, пока никого не останется, прежде чем вести переговоры? Может, лучше подать в отставку?" — написал один из комментаторов. "Не стоит удивляться, если Запад даст этому человеку — после таких заявлений — Нобелевскую премию мира! Катастрофа", — поддержал другой. "Они спросили не того человека. Этот вопрос следовало задать Байдену и его команде. Это произойдет только тогда, когда они моргнут", — отметил третий. "Может, вы и не будете говорить, но Москва и Вашингтон будут", — поделился мнением еще один пользователь. "Ему нужно как можно скорее закончить конфликт, а не делать такие заявления", — заключили читатели. Во время визита в Рим Зеленский встретился также с папой римским, после чего заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта.В начале февраля понтифик говорил, что открыт для встреч с Путиным и Зеленским ради достижения мира. Спустя три месяца он уточнил, что Ватикан осуществляет некую посредническую миссию по Украине, рассказать о которой он сможет, "когда она станет публичной".
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, ватикан
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ватикан
"Катастрофа". Зеленского призвали уйти в отставку из-за его слов о Путине
Пользователи Twitter призвали Владимира Зеленского уйти в отставку после слов о Путине
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова в интервью итальянским СМИ о том, что с российским лидером Владимиром Путиным ему не о чем разговаривать.
"Он действительно хочет подождать, пока никого не останется, прежде чем вести переговоры? Может, лучше подать в отставку?" — написал один из комментаторов.
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"Не стоит удивляться, если Запад даст этому человеку — после таких заявлений — Нобелевскую премию мира! Катастрофа", — поддержал другой.
"Они спросили не того человека. Этот вопрос следовало задать Байдену и его команде. Это произойдет только тогда, когда они моргнут", — отметил третий.
"Может, вы и не будете говорить, но Москва
и Вашингтон
будут", — поделился мнением еще один пользователь.
"Ему нужно как можно скорее закончить конфликт, а не делать такие заявления", — заключили читатели.
Во время визита в Рим Зеленский встретился также с папой римским, после чего заявил, что Киев
не нуждается в посредничестве Ватикана
для урегулирования конфликта.
В начале февраля понтифик говорил, что открыт для встреч с Путиным и Зеленским ради достижения мира. Спустя три месяца он уточнил, что Ватикан осуществляет некую посредническую миссию по Украине, рассказать о которой он сможет, "когда она станет публичной".
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