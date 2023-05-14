https://ria.ru/20230514/vzryvy-1871581185.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумской области и Херсоне

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумской области и Херсоне - РИА Новости, 14.05.2023

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумской области и Херсоне

В Сумской области Украины и подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы, сообщил украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T04:51

2023-05-14T04:51

2023-05-14T06:23

специальная военная операция на украине

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сумская область

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Сумской области Украины и подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы, сообщил украинский телеканал "ТСН". Отмечается, что около 4.18 "очень мощные" взрывы также были слышны в Херсоне. Ранним утром в воскресенье по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230514/vzryvy-1871573460.html

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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф, херсон