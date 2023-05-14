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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумской области и Херсоне
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумской области и Херсоне - РИА Новости, 14.05.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумской области и Херсоне
В Сумской области Украины и подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы, сообщил украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T04:51
2023-05-14T04:51
2023-05-14T06:23
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Сумской области Украины и подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы, сообщил украинский телеканал "ТСН". Отмечается, что около 4.18 "очень мощные" взрывы также были слышны в Херсоне. Ранним утром в воскресенье по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Херсон
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумской области и Херсоне
Украинский телеканал "ТСН" сообщил о взрывах в Сумской области и Херсоне