https://ria.ru/20230514/vzryvateli-1871655701.html
В Уфе в пункте сдачи лома обнаружили 42 взрывателя боеприпасов
В Уфе в пункте сдачи лома обнаружили 42 взрывателя боеприпасов - РИА Новости, 14.05.2023
В Уфе в пункте сдачи лома обнаружили 42 взрывателя боеприпасов
Сотрудники Росгвардии обнаружили в пункте сдачи лома в Уфе 42 ржавых взрывателя артиллерийских боеприпасов, 20 из них представляют опасность и переданы на... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T16:29
2023-05-14T16:29
2023-05-14T16:29
уфа
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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УФА, 14 мая – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили в пункте сдачи лома в Уфе 42 ржавых взрывателя артиллерийских боеприпасов, 20 из них представляют опасность и переданы на уничтожение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Телеграм-канал "Mash Batash" сообщает, что в уфимском пункте сдачи металлолома взорвался артиллерийский снаряд, один человек погиб. "На месте происшествия взрывотехники группы разминирования ОМОН Росгвардии обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии, 20 из них представляют опасность и переданы на уничтожение", - сообщили агентству в пресс-службе Росгвардии по региону. В ведомстве напомнили, что при обнаружении любых подозрительных предметов, перемещать, проводить самостоятельный осмотр, или предпринимать какие-либо действия с обнаруженным предметом категорически запрещено. Об опасной находке необходимо незамедлительно сообщить сотрудникам правоохранительных органов.
https://ria.ru/20230417/skhron-1865745341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Уфа, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Уфе в пункте сдачи лома обнаружили 42 взрывателя боеприпасов
Росгвардейцы обнаружили в пункте сдачи лома в Уфе 42 взрывателя артиллерийских боеприпасов
УФА, 14 мая – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили в пункте сдачи лома в Уфе 42 ржавых взрывателя артиллерийских боеприпасов, 20 из них представляют опасность и переданы на уничтожение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Телеграм-канал "Mash Batash" сообщает, что в уфимском пункте сдачи металлолома взорвался артиллерийский снаряд, один человек погиб.
"На месте происшествия взрывотехники группы разминирования ОМОН
Росгвардии обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии, 20 из них представляют опасность и переданы на уничтожение", - сообщили агентству в пресс-службе Росгвардии по региону.
В ведомстве напомнили, что при обнаружении любых подозрительных предметов, перемещать, проводить самостоятельный осмотр, или предпринимать какие-либо действия с обнаруженным предметом категорически запрещено. Об опасной находке необходимо незамедлительно сообщить сотрудникам правоохранительных органов.
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