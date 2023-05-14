https://ria.ru/20230514/vzryvateli-1871655701.html

В Уфе в пункте сдачи лома обнаружили 42 взрывателя боеприпасов

В Уфе в пункте сдачи лома обнаружили 42 взрывателя боеприпасов - РИА Новости, 14.05.2023

В Уфе в пункте сдачи лома обнаружили 42 взрывателя боеприпасов

Сотрудники Росгвардии обнаружили в пункте сдачи лома в Уфе 42 ржавых взрывателя артиллерийских боеприпасов, 20 из них представляют опасность и переданы на... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T16:29

2023-05-14T16:29

2023-05-14T16:29

уфа

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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УФА, 14 мая – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили в пункте сдачи лома в Уфе 42 ржавых взрывателя артиллерийских боеприпасов, 20 из них представляют опасность и переданы на уничтожение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Телеграм-канал "Mash Batash" сообщает, что в уфимском пункте сдачи металлолома взорвался артиллерийский снаряд, один человек погиб. "На месте происшествия взрывотехники группы разминирования ОМОН Росгвардии обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии, 20 из них представляют опасность и переданы на уничтожение", - сообщили агентству в пресс-службе Росгвардии по региону. В ведомстве напомнили, что при обнаружении любых подозрительных предметов, перемещать, проводить самостоятельный осмотр, или предпринимать какие-либо действия с обнаруженным предметом категорически запрещено. Об опасной находке необходимо незамедлительно сообщить сотрудникам правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230417/skhron-1865745341.html

уфа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

уфа, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)