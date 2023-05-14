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Процедура парламентских выборов в Таиланде

Процедура парламентских выборов в Таиланде - РИА Новости, 14.05.2023

Процедура парламентских выборов в Таиланде

Согласно Конституции Таиланда, высшим представительным и законодательным органом государства является Национальная ассамблея (парламент). РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T00:50

2023-05-14T00:50

2023-05-14T00:50

справки

таиланд

политика

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Согласно Конституции Таиланда, высшим представительным и законодательным органом государства является Национальная ассамблея (парламент).Парламент состоит из двух палат: Сената (верхняя) и Палаты представителей (нижняя).Сенат состоит из 200 членов, срок их полномочий – пять лет. Сенаторы выбираются из числа лиц, обладающих достаточным опытом и знаниями, в различных сферах.Палата представителей состоит из 500 членов.Согласно органическому закону "О выборах членов палаты представителей" (2023), 400 депутатов избираются в округах, а 100 – по партийным спискам. Очередные парламентские выборы проводятся в течение 45 дней с даты окончания полномочий палаты представителей.В случае роспуска парламента Избирательная комиссия в течение пяти дней должна назначить новые выборы, которые должный пройти не ранее, чем через 45 дней, но не позднее, чем 60 дней с даты вступления в силу королевского указа о роспуске парламента. Баллотироваться в Палату представителей могут лица, имеющие тайское гражданство по рождению, достигшие возраста 25 лет на дату выборов, являющиеся членами одной политической партии в течение не менее 90 дней до даты выборов (если выборы проводятся в связи с роспуском Палаты представителей, этот срок сокращается до 30 дней).Кандидаты, которые баллотируются в округах, должны соответствовать одному из следующих требований:Не могут стать кандидатами в депутаты Палаты представителей лица, страдающие наркотической зависимостью; являющиеся банкротами; ограниченные в избирательных правах; лишенные свободы по приговору суда или задержанные на основании распоряжения суда; уволенные с государственной службы по причине недобросовестного исполнения своих обязанностей или коррупции и др. В партийном списке кандидатов от политической партии должны быть отражены все регионы Таиланда, а также учтено равенство мужчин и женщин. Партийный список не может превышать 100 человек.Кандидатам на выборах в палату представителей необходимо подтвердить оплату налога на доходы физических лиц в течение трех последних лет. Если кандидат не платил подоходный налог, необходимо указать причину.Кандидат, участвующий в выборах в избирательном округе, должен оплатить взнос в размере 10 тысяч батов. Избирателями могут быть граждане Таиланда, достигшие 18 лет на день выборов. С момента натурализации должно пройти не менее пяти лет.Избиратель должен быть внесен в реестр домохозяйств не позднее 90 дней до даты выборов. Не могут голосовать недееспособные граждане, буддистские священники, послушники, монахи или священнослужители; если действие активного избирательного права гражданина было приостановлено; задержанные в соответствии с решением суда или законно выданным ордером на арест.Избиратель, который не может проголосовать в день выборов, должен уведомить об этом свою избирательную комиссию не менее чем за семь дней до даты выборов. Если причина окажется неуважительной, избирательная комиссия за три дня до выборов должна сообщить об этом избирателю.Лица не пришедшие на выборы без уважительной причины лишаются ряда избирательных прав: возможности подать петицию против выборов членов палаты представителей; баллотироваться в качестве члена Палаты представителей или местных советов, а также на избрание сенатором; подавать заявку на избрание судьей и старостой в соответствии с законом, регулирующим деятельность местной администрации; утрачивают право занимать должность политического чиновника в соответствии с законом о государственных служащих и др. Граждане Таиланда, которые не могут проголосовать в основной день выборов, и те, кто проживает на территории Таиланда не по месту своей регистрации, могут проголосовать досрочно. Досрочное голосование также доступно для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.В день выборов голосование проводится с 8.00 до 17.00. Избиратель на выборах 2023 года получит два бюллетеня, которые будут отличаться по цвету.Первый бюллетень – для кандидатов, которые баллотируются в избирательных округах, второй – для политических партий.Избиратель должен поставить знак "х" напротив кандидата и партии, которых он поддерживает. В том случае, если избиратель поставит другой знак, бюллетень будет считаться недействительным. Возможно голосование против всех.В избирательном округе побеждает кандидат, получивший наибольшее количество голосов. В округе, где ни один из кандидатов не набрал голосов больше, чем число голосов "против всех", проводятся новые выборы. При этом кандидаты, которые баллотировались в этом округе, не смогут участвовать в новых выборах.Распределение мест по партийным спискам будет проводиться следующим образом. Сначала подсчитывается сумма всех голосов, которые получили политические партии. Затем полученную сумму нужно разделить на 100. Полученный результат – "среднее" количество голосов, которое соответствует одному депутату по партийным спискам. Далее общее количество голосов, которое получила каждая партия, необходимо разделить на "средний балл". Полученное целое число – количество мест в парламенте, которая получает партия.Если общее количество депутатов по партийным спискам, полученных каждой партией, не достигает 100, то партии с наибольшими дробными результатами получает дополнительные места. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, таиланд, политика