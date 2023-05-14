Рейтинг@Mail.ru
В Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 14.05.2023 (обновлено: 15:24 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/vstrecha-1871641157.html
В Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана
В Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана - РИА Новости, 14.05.2023
В Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана
В Брюсселе стартовала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:58
2023-05-14T15:24
в мире
брюссель
армения
азербайджан
никол пашинян
ильхам алиев
европейский совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871644899_362:0:2890:1422_1920x0_80_0_0_fd3a7351711633e237a85fce750acea9.jpg
БАКУ, 14 мая – РИА Новости. В Брюсселе стартовала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, сообщает азербайджанское государственное агентство Азертадж. "Началась встреча находящегося с рабочим визитом в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча проходит в штаб-квартире Евросоюза", - говорится в сообщении.
брюссель
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871644899_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_2c298b4bf1c5a7a156ba234b04b27931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, европейский совет
В мире, Брюссель, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Европейский совет
В Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана

Азертадж: в Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве ЕС

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никола Пашинян во время встречи в Брюсселе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никола Пашинян во время встречи в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никола Пашинян во время встречи в Брюсселе
Читать ria.ru в
БАКУ, 14 мая – РИА Новости. В Брюсселе стартовала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, сообщает азербайджанское государственное агентство Азертадж.
"Началась встреча находящегося с рабочим визитом в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча проходит в штаб-квартире Евросоюза", - говорится в сообщении.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря 2022, 12:31
Инфографика
Блокировка Лачинского коридораПосмотреть
 
В миреБрюссельАрменияАзербайджанНикол ПашинянИльхам АлиевЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала