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В Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана

В Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана - РИА Новости, 14.05.2023

В Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана

В Брюсселе стартовала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T14:58

2023-05-14T14:58

2023-05-14T15:24

в мире

брюссель

армения

азербайджан

никол пашинян

ильхам алиев

европейский совет

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БАКУ, 14 мая – РИА Новости. В Брюсселе стартовала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, сообщает азербайджанское государственное агентство Азертадж. "Началась встреча находящегося с рабочим визитом в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча проходит в штаб-квартире Евросоюза", - говорится в сообщении.

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в мире, брюссель, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, европейский совет