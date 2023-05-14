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В Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана
В Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана - РИА Новости, 14.05.2023
В Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана
В Брюсселе стартовала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:58
2023-05-14T14:58
2023-05-14T15:24
в мире
брюссель
армения
азербайджан
никол пашинян
ильхам алиев
европейский совет
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БАКУ, 14 мая – РИА Новости. В Брюсселе стартовала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, сообщает азербайджанское государственное агентство Азертадж. "Началась встреча находящегося с рабочим визитом в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча проходит в штаб-квартире Евросоюза", - говорится в сообщении.
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в мире, брюссель, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, европейский совет
В мире, Брюссель, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Европейский совет
В Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана
Азертадж: в Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве ЕС