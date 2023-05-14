https://ria.ru/20230514/ukreprayon-1871697576.html

Киев превратил несколько сел в Харьковской области в укрепрайоны

Киев превратил несколько сел в Харьковской области в укрепрайоны - РИА Новости, 14.05.2023

Киев превратил несколько сел в Харьковской области в укрепрайоны

Украинские войска превратили несколько небольших населенных пунктов в Харьковской области в укрепрайоны, сообщил РИА Новости командир танкового батальона 1-й... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T20:43

2023-05-14T20:43

2023-05-14T21:22

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска превратили несколько небольших населенных пунктов в Харьковской области в укрепрайоны, сообщил РИА Новости командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Бай. "Есть ряд населенных пунктов, которые находятся на территории противника (в Харьковской области. — Прим. ред.), превращены уже в укрепрайоны. Мирных жителей нет, но все здания, сооружения, подвалы, лесополосы занял противник для обороны и выполняет свои задачи", — рассказал собеседник агентства. По его словам, российские танкисты каждый день выезжают и работают по таким укрепрайонам. В пятницу командир заявил, что украинская армия не предпринимает попыток наступать с территории Харьковской области, держа линию обороны на этом направлении.Как сегодня сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, российские артиллеристы сорвали две попытки ВСУ провести ротацию в этом регионе в в районе населенных пунктов Каменка и Берестовое.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, киев, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины