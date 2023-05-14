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Киев превратил несколько сел в Харьковской области в укрепрайоны
Киев превратил несколько сел в Харьковской области в укрепрайоны - РИА Новости, 14.05.2023
Киев превратил несколько сел в Харьковской области в укрепрайоны
Украинские войска превратили несколько небольших населенных пунктов в Харьковской области в укрепрайоны, сообщил РИА Новости командир танкового батальона 1-й... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T20:43
2023-05-14T20:43
2023-05-14T21:22
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ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска превратили несколько небольших населенных пунктов в Харьковской области в укрепрайоны, сообщил РИА Новости командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Бай. "Есть ряд населенных пунктов, которые находятся на территории противника (в Харьковской области. — Прим. ред.), превращены уже в укрепрайоны. Мирных жителей нет, но все здания, сооружения, подвалы, лесополосы занял противник для обороны и выполняет свои задачи", — рассказал собеседник агентства. По его словам, российские танкисты каждый день выезжают и работают по таким укрепрайонам. В пятницу командир заявил, что украинская армия не предпринимает попыток наступать с территории Харьковской области, держа линию обороны на этом направлении.Как сегодня сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, российские артиллеристы сорвали две попытки ВСУ провести ротацию в этом регионе в в районе населенных пунктов Каменка и Берестовое.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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в мире, харьковская область, киев, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Киев превратил несколько сел в Харьковской области в укрепрайоны
Командир батальона Бай: ВСУ превратили в укрепрайоны несколько сел в Харьковской области
ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска превратили несколько небольших населенных пунктов в Харьковской области в укрепрайоны, сообщил РИА Новости командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Бай.
"Есть ряд населенных пунктов, которые находятся на территории противника (в Харьковской области. — Прим. ред.), превращены уже в укрепрайоны. Мирных жителей нет, но все здания, сооружения, подвалы, лесополосы занял противник для обороны и выполняет свои задачи", — рассказал собеседник агентства.
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали
По его словам, российские танкисты каждый день выезжают и работают по таким укрепрайонам.
«
"Основные задачи, которые мы выполняем, — ежедневно выезжаем на стрельбу", — пояснил он.
В пятницу командир заявил, что украинская армия не предпринимает попыток наступать с территории Харьковской области, держа линию обороны на этом направлении.
Как сегодня сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, российские артиллеристы сорвали две попытки ВСУ
провести ротацию в этом регионе в в районе населенных пунктов Каменка
и Берестовое.