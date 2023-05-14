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"Мы ошиблись". В Британии предупредили о серьезной угрозе человечеству
"Мы ошиблись". В Британии предупредили о серьезной угрозе человечеству - РИА Новости, 14.05.2023
"Мы ошиблись". В Британии предупредили о серьезной угрозе человечеству
Появление ИИ, способного решать любые интеллектуальные задачи, грозит человечеству катастрофой, заявил в интервью Times британский ученый Стюарт Рассел. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T07:30
2023-05-14T07:30
2023-05-14T07:30
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Появление ИИ, способного решать любые интеллектуальные задачи, грозит человечеству катастрофой, заявил в интервью Times британский ученый Стюарт Рассел.По его мнению, бесконтрольные разработки в области ИИ привели к тому, что "мы добились прогресса, которого сами не ожидали". Человечество ошиблось в самом начале, когда не думало для чего будет нужен этот интеллект, уточнил Рассел. Вполне возможно, что сверхразумные машины в будущем будут сопротивляться попыткам ими управлять, добавил он."Как сохранить власть над сущностями, которые сильнее вас? Если у вас нет ответа, прекратите исследования. Все очень просто. Ставки уже не могут быть выше: если мы не контролируем нашу собственную цивилизацию, то лишаемся права голоса о нашем будущем существовании.", — подчеркнул специалист.Как отметил Рассел, появление универсального искусственного интеллекта, системы, способной выполнить любую задачу, которая под силу человеку, может произойти в течение десяти лет. При решении проблем, например, связанных с климатом, подобные программы могут прийти к выводу, что лучшим решением станет избавление от людей, выразил опасение ученый."Если вы учите ИИ подражать человеческому поведению, то, по сути, вы учите его ставить человеческие цели и преследовать их. А человеческие цели включают в себя самые разные вещи <…> Можно только представить, какой катастрофой стало бы появление действительно эффективных систем, которые преследовали бы такие цели", — резюмировал он.Ранее американский миллиардер Илон Маск предупредил, что ИИ будет неизбежно контролировать себя, обладая потенциалом уничтожить человечество.
https://ria.ru/20230510/tekhnologiya-1870684639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
"Мы ошиблись". В Британии предупредили о серьезной угрозе человечеству
Британский ученый Рассел предупредил о риске гибели человечества из-за развития ИИ
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Появление ИИ, способного решать любые интеллектуальные задачи, грозит человечеству катастрофой, заявил в интервью
Times британский ученый Стюарт Рассел.
По его мнению, бесконтрольные разработки в области ИИ привели к тому, что "мы добились прогресса, которого сами не ожидали". Человечество ошиблось в самом начале, когда не думало для чего будет нужен этот интеллект, уточнил Рассел. Вполне возможно, что сверхразумные машины в будущем будут сопротивляться попыткам ими управлять, добавил он.
"Как сохранить власть над сущностями, которые сильнее вас? Если у вас нет ответа, прекратите исследования. Все очень просто. Ставки уже не могут быть выше: если мы не контролируем нашу собственную цивилизацию, то лишаемся права голоса о нашем будущем существовании.", — подчеркнул специалист.
Как отметил Рассел, появление универсального искусственного интеллекта, системы, способной выполнить любую задачу, которая под силу человеку, может произойти в течение десяти лет. При решении проблем, например, связанных с климатом, подобные программы могут прийти к выводу, что лучшим решением станет избавление от людей, выразил опасение ученый.
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"Если вы учите ИИ подражать человеческому поведению, то, по сути, вы учите его ставить человеческие цели и преследовать их. А человеческие цели включают в себя самые разные вещи <…> Можно только представить, какой катастрофой стало бы появление действительно эффективных систем, которые преследовали бы такие цели", — резюмировал он.
Ранее американский миллиардер Илон Маск
предупредил, что ИИ будет неизбежно контролировать себя, обладая потенциалом уничтожить человечество.
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