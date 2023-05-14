https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871661795.html
В Турции завершилось голосование на президентских выборах
В Турции завершилось голосование на президентских выборах - РИА Новости, 14.05.2023
В Турции завершилось голосование на президентских выборах
В Турции закрылись избирательные участки на выборах президента и парламента. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:02
2023-05-14T17:02
2023-05-14T23:53
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. В Турции закрылись избирательные участки на выборах президента и парламента. "Процесс голосования на президентских и парламентских всеобщих выборах 28-го срока завершен, и до сих пор совету не сообщалось о каких-либо негативных ситуациях", — заявил председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер.Граждане в течение девяти часов (с 08:00 до 17:00) выбирали президента, которому предстоит править страной ближайшие пять лет, и 600 депутатов парламента. По данным YSK, в 81 провинции установлены более 190 тысяч урн. Право проголосовать имеют 60 721 475 жителей Турции, большинство из них женщины — более 30,7 миллиона. Голосование на зарубежных участках шло с 27 апреля по 9 мая, в нем приняли участие свыше 1,8 миллиона граждан.На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов. Огласить предварительные результаты YSK обещал ночью. Окончательные итоги должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.Если никто из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, состоится второй тур. Он намечен на 28 мая.
https://ria.ru/20230514/erdogan-1871657796.html
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871648365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Президентские выборы в Турции
В Турции завершилось голосование на президентских выборах
В Турции завершилось голосование на выборах президента и депутатов парламента
АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. В Турции закрылись избирательные участки на выборах президента и парламента.
"Процесс голосования на президентских и парламентских всеобщих выборах 28-го срока завершен, и до сих пор совету не сообщалось о каких-либо негативных ситуациях", — заявил председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер.
В Турции готовятся к обращению Эрдогана к народу по итогам выборов
Граждане в течение девяти часов (с 08:00 до 17:00) выбирали президента, которому предстоит править страной ближайшие пять лет, и 600 депутатов парламента.
По данным YSK, в 81 провинции установлены более 190 тысяч урн. Право проголосовать имеют 60 721 475 жителей Турции, большинство из них женщины — более 30,7 миллиона. Голосование на зарубежных участках шло с 27 апреля по 9 мая, в нем приняли участие свыше 1,8 миллиона граждан.
На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган
— единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу
— от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже
, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.
Огласить предварительные результаты YSK обещал ночью. Окончательные итоги должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.
Если никто из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, состоится второй тур. Он намечен на 28 мая.
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