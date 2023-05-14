https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871595593.html

Турецкой оппозиции придется пойти на уступки по Сирии, заявил эксперт

Турецкой оппозиции придется пойти на уступки по Сирии, заявил эксперт - РИА Новости, 14.05.2023

Турецкой оппозиции придется пойти на уступки по Сирии, заявил эксперт

Турецкой оппозиции придется пойти на некоторые уступки в сирийском вопросе в случае успеха на выборах, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T09:19

2023-05-14T09:19

2023-05-14T09:19

в мире

турция

сирия

башар асад

мевлют чавушоглу

сергей лавров

дамаск (город)

лига арабских государств

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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Турецкой оппозиции придется пойти на некоторые уступки в сирийском вопросе в случае успеха на выборах, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Президентские и парламентские выборы в Турции начались в воскресенье. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. "С возвращением Сирии в Лигу арабских государств через 12 лет процесс нормализации отношений Анкары с этой страной ускорился. Встречи министров иностранных дел России, Сирии, Ирана и Турции в Москве важны, чтобы понять, как будет работать этот процесс. В последние месяцы министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что действующий президент Турции Тайип Эрдоган готов встретиться с сирийской администрацией "без предварительных условий". Ответ президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада заключался в том, что дипломатические отношения не будут восстановлены без вывода турецких военных элементов, находящихся на сирийской территории. Предварительным условием администрации Дамаска является уход Турции с сирийской территории", - напомнил аналитик. С другой стороны, по словам собеседника агентства, Москва, похоже, не очень хочет давить на администрацию Дамаска, несмотря на все усилия Анкары. "Такое отношение Кремля понятно, особенно "неоднозначная" ситуация со статусом Идлиба вызывает недоверие к Анкаре в Москве. Поэтому маловероятно, что правительство Эрдогана нормализует отношения с администрацией Башара Асада своей нынешней политикой в ​​отношении Сирии. Конечно, четкая позиция администрации Дамаска известна турецким дипломатам, но такие дипломатические ходы перед президентскими выборами могут принести голоса кандидатам в президенты", - сказал он. По его мнению, "оппозиция думает иначе, чем Партия справедливости и развития (правящая партия, AK Parti) по Идлибу". "По словам Кылычдароглу (единый кандидат от оппозиции, основной соперник Эрдогана на выборах Кемаль), радикальные исламские движения находят себе место в этом регионе, и это может обернуться для Турции серьезной проблемой национальной безопасности. Советник Кылычдароглу по внешней политике, посол в отставке Унал Чёвикоз заявил о том, что с сирийской администрацией необходимо обеспечить нормализацию, и отношения будут восстановлены, если они выиграют выборы. По мнению оппозиции, дипломатия — это искусство действовать в оттенках серого, не все черно-белое. На самом деле, одно из самых больших обязательств Кылычдароглу и его команды перед своими избирателями заключается в том, что сирийские беженцы, число которых достигло 4 миллионов, вернутся в свою родину не позднее, чем через два года. Такая организация невозможна без полной интеграции с администрацией Дамаска. Если оппозиция действительно искренна в своих обещаниях, возможно, ей придется пойти на некоторые уступки сирийской администрации, возможно, президент Асад желает, чтобы этот процесс состоялся", - резюмировал он. Ранее в среду в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, Сирии Фейсала Микдада и Турции Мевлют Чавушоглу. Переговоры прошли на фоне попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой. В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.

https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871586954.html

https://ria.ru/20230514/vybory-1871294370.html

https://ria.ru/20230513/turtsiya-1871538288.html

турция

сирия

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, сирия, башар асад, мевлют чавушоглу, сергей лавров, дамаск (город), лига арабских государств