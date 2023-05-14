https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871586060.html

Избирателям в Турции запрещено пользоваться телефонами, пишут СМИ

Избирателям в Турции запрещено пользоваться телефонами, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2023

Избирателям в Турции запрещено пользоваться телефонами, пишут СМИ

Избирателям, голосующим в воскресенье на всеобщих выборах в Турции, запрещено заходить в кабины для голосования с мобильными телефонами и камерами, пишет газета РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T07:53

2023-05-14T07:53

2023-05-14T07:53

в мире

турция

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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Избирателям, голосующим в воскресенье на всеобщих выборах в Турции, запрещено заходить в кабины для голосования с мобильными телефонами и камерами, пишет газета Hürriyet. Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции стартует в стране в 8.00 (совпадает с мск) в воскресенье. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. "Избирателю будет разъяснено, что запрещено входить в закрытое помещение для голосования с устройствами записи изображения или связи, такими как мобильные телефоны, фото-, видеокамеры, и что за это предусмотрен штраф, что если такие устройства имеются, их следует оставить и вернуть после окончания процесса голосования. Избиратель не должен класть в конверт ничего, кроме бюллетеней, иначе его голос будет недействительным, что после выдачи избирателю бюллетеней новый бюллетень не может быть выдан по ошибке или по любой другой причине, что бюллетени для президентских и парламентских выборов будут помещены в один и тот же конверт", - пишет издание. Тяжело, согласно газете, придется тем, кто не умеет читать и писать, так как им никто не сможет помочь, кроме председателя избирательного участка. "Никто, кроме самого избирателя, не должен входить на избирательный участок. Никто не будет помогать во время голосования. Избиратель голосует самостоятельно. Если неграмотный избиратель спрашивает и просит, председатель избирательного участка указывает, какая из отметок в объединенных бюллетенях принадлежит какой политической партии или независимому кандидату и какой политической партии или независимому кандидату он отдает предпочтение, избирательный бюллетень или бюллетень, отпечатанный на белой бумаге, дублированный, воспроизведенный любым способом или от руки, сложенный без печати, вкладывает его в конверт и запечатывает конверт вместе с избирательными бюллетенями", - пишет издание.

https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871575766.html

https://ria.ru/20230514/vybory-1871294370.html

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в мире, турция