https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871575766.html

В Турции пройдут критические выборы

В Турции пройдут критические выборы - РИА Новости, 14.05.2023

В Турции пройдут критические выборы

Критические выборы состоятся в Турции в воскресенье, турецкому народу предстоит одновременно выбрать 13-го президента и новый состав парламента. Ситуация перед... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T01:12

2023-05-14T01:12

2023-05-14T01:12

в мире

турция

кахраманмараш

сирия

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Критические выборы состоятся в Турции в воскресенье, турецкому народу предстоит одновременно выбрать 13-го президента и новый состав парламента. Ситуация перед голосованием напряженная из-за тяжелого экономического положения, вызванного высокой инфляцией и сокрушительными землетрясениями. Основная борьба за президентское кресло пройдет между действующим главой республики Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу, опросы не выявляют фаворита. Дата выборов Согласно календарю выборов, нынешнее голосование должно было пройти в июне, но Эрдоган заявил, что 14 мая "будет приемлемой датой для всех". В качестве причин он указал туристический сезон, священные праздники для мусульман и итоговые экзамены в учебных заведениях. Общественность и журналисты ожидали, что Эрдоган пересмотрит свое решение после сокрушительных февральских землетрясений на юго-востоке страны, унесших жизни более 50 тысячи человек, но турецкий лидер не стал менять свое решение. В марте был подписан официальный указ о том, что выборы пройдут именно 14 мая. Кого выбирают? Если в начале предвыборной гонки за президентское кресло боролись четыре кандидата, за три дня до выборов один из них, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, заявил, что снимает свою кандидатуру, при этом не сказав, в пользу кого. Имя Индже останется в избирательных бюллетенях, так как о снятии его кандидатуры было объявлено после того, как Высший избирательный совет (YSK) официально обнародовал имена кандидатов. Даже если Индже наберет свыше 50% голосов и победит на выборах (что маловероятно, опросы показывают, что он набирает не более 3%), главой республики он стать не сможет. Теперь на пост главы государства претендуют три кандидата: действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (выдвинут правой правящей коалицией "Республиканский альянс"), лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (единый кандидат от оппозиционного блока "Народный альянс") и бывший депутат парламента, член клуба "Валдай" Синан Оган (альянс Ata). С экономикой тяжело Экономическая ситуация в Турции тяжелая. Годовая инфляция в Турции по итогам апреля составила 43,68%, снизившись за месяц с 50,5%, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat). В свою очередь независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 105,19%. ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек. Согласно данным турецкого правительства, экономический ущерб превысил 105 миллиардов долларов. Ситуация с турецкой лирой также оставляет желать лучшего, сейчас она торгуется на уровне 19,56 по отношению к доллару. Основная борьба Согласно прогнозам аналитиков, основная борьба развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. Однако опросы не выявляют явного фаворита. Так, согласно самым свежим опросам исследовательских центров Areda и Asal, Эрдоган победит в первом туре. Исследование центра Areda проводилось 11-12 мая с участием 25 тысяч человек. Оно одно из первых, проведенных после выхода из гонки Индже. Центр не указал источник финансирования и погрешность. Решением Высшей избирательной комиссии Турции с 4 мая приостановлена публикация опросов общественного мнения, касающихся всеобщих выборов 14 мая. Их разрешается публиковать исключительно с сопровождающим пояснением о том, кто заказывал и финансировал исследование. Согласно результатам, за Эрдогана готовы проголосовать 51,3% участников опроса, за Кылычдароглу - 44,2%. Третий кандидат Синан Оган получил почти 4% голосов. Однако из опросов центра Avrasya следует, что выборы президента Турции могут завершиться безоговорочной победой Кылычдароглу уже в первом туре. Опрос Avrasya проводился с 8 по 11 мая с участием 2460 человек. Центр указал в качестве источника финансирования "доходы от подписок на Youtube-канал центра", стоимость исследования - 165 тысяч лир (более 8 тысяч долларов). Погрешность - порядка 2,2%. Согласно результатам, за Кылычдароглу готовы проголосовать 51,3% участников опроса, за Эрдогана - 44,2%. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. Парламент Великое национальное собрание Турции (Böyük Millet Meclisi) – источник законодательной власти страны, состоит из 600 депутатов, избираемых на 5 лет. Парламентские выборы проходят с использованием элементов мажоритарной и пропорциональной систем. Так, кандидаты от партий избираются по партийным спискам, а независимые - большинством. В нынешнем парламенте два крупных альянса – правящий "Республиканский" и оппозиционный "Народный". Для прохождения в парламент партии или коалиции необходимо набрать не менее 7% голосов (ранее - 10%). Для участия в предстоящих выборах зарегистрированы 24 политические партии и 151 независимый кандидат. Основная борьба, по данным опросов, развернется между "Республиканским" и "Народным" альянсами. По данным последних опросов, "Республиканский" альянс может набрать свыше 50% голосов, "Народный" - до 50%. Избирательные участки откроются в 8.00 по местному времени (совпадает с мск) в воскресенье, закроются в 17.00, к полуночи будут объявлены предварительные результаты. Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще 3 миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

https://ria.ru/20230513/vybory-1871535397.html

https://ria.ru/20230513/oppozitsiya-1871502260.html

https://ria.ru/20230513/turtsiya-1871538288.html

https://ria.ru/20230513/vybory-1871559919.html

турция

кахраманмараш

сирия

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в мире, турция, кахраманмараш, сирия, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже