https://ria.ru/20230514/trevoga-1871701445.html

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины - РИА Новости, 14.05.2023

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

В пяти областях Украины и в подконтрольной киевским властям части Запорожской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T21:07

2023-05-14T21:07

2023-05-14T23:31

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В пяти областях Украины и в подконтрольной киевским властям части Запорожской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Первым призыв пройти в укрытия прозвучал в Харьковской области — в 20:47 мск. Через пять минут тревогу также объявили в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

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