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СМИ Тайваня сообщили об обнаружении обломков китайского метеозонда - РИА Новости, 14.05.2023
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13:56 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/tayvan-1871631430.html
СМИ Тайваня сообщили об обнаружении обломков китайского метеозонда
СМИ Тайваня сообщили об обнаружении обломков китайского метеозонда - РИА Новости, 14.05.2023
СМИ Тайваня сообщили об обнаружении обломков китайского метеозонда
Военные Тайваня обнаружили, по предварительным данным, обломки китайского метеорологического зонда около военной части на подконтрольном Тайбэю архипелаге... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:56
2023-05-14T13:56
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
в мире
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ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Военные Тайваня обнаружили, по предварительным данным, обломки китайского метеорологического зонда около военной части на подконтрольном Тайбэю архипелаге Мацзу, передает в воскресенье Центральное информационное агентство Тайваня (CNA). Как говорится в сообщении, в субботу вечером в ходе патрулирования военные обнаружили возле военной части обломки зонда, на которых, как отмечает агентство, была указана модель (электронный радиозонд GTS12), а также название метеорологической компании из Шанхая. Агентство со ссылкой на военных отмечает, что найденные объекты предварительно были признаны обломками метеозонда. В дальнейшем специалисты проведут дополнительную проверку обломков. В феврале оборонное ведомство острова заявляло о том, что на территории военной базы на острове Дунъинь, который входит в состав подконтрольного Тайбэю архипелага Мацзу, были найдены обломки, вероятно, китайского метеорологического аэростата. На обломках шара диаметром около метра тайваньские военные обнаружили надписи "ООО Радиозавод Тайюань", "цифровой метеорологический радиозонд GTS13", "метеорологический прибор". Все надписи были созданы упрощенными иероглифами, которые используются в материковой части Китая. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230506/tayvan-1870092102.html
https://ria.ru/20230510/nato-1870689858.html
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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, в мире
Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, В мире
СМИ Тайваня сообщили об обнаружении обломков китайского метеозонда

CNA сообщило об обнаружении на Тайване обломков метеозонда КНР вблизи военного объекта

© AP Photo / Chiang Ying-yingЦеремония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Военные Тайваня обнаружили, по предварительным данным, обломки китайского метеорологического зонда около военной части на подконтрольном Тайбэю архипелаге Мацзу, передает в воскресенье Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).
Как говорится в сообщении, в субботу вечером в ходе патрулирования военные обнаружили возле военной части обломки зонда, на которых, как отмечает агентство, была указана модель (электронный радиозонд GTS12), а также название метеорологической компании из Шанхая.
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Агентство со ссылкой на военных отмечает, что найденные объекты предварительно были признаны обломками метеозонда. В дальнейшем специалисты проведут дополнительную проверку обломков.
В феврале оборонное ведомство острова заявляло о том, что на территории военной базы на острове Дунъинь, который входит в состав подконтрольного Тайбэю архипелага Мацзу, были найдены обломки, вероятно, китайского метеорологического аэростата. На обломках шара диаметром около метра тайваньские военные обнаружили надписи "ООО Радиозавод Тайюань", "цифровой метеорологический радиозонд GTS13", "метеорологический прибор". Все надписи были созданы упрощенными иероглифами, которые используются в материковой части Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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