https://ria.ru/20230514/tayvan-1871631430.html

СМИ Тайваня сообщили об обнаружении обломков китайского метеозонда

СМИ Тайваня сообщили об обнаружении обломков китайского метеозонда - РИА Новости, 14.05.2023

СМИ Тайваня сообщили об обнаружении обломков китайского метеозонда

Военные Тайваня обнаружили, по предварительным данным, обломки китайского метеорологического зонда около военной части на подконтрольном Тайбэю архипелаге... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:56

2023-05-14T13:56

2023-05-14T13:56

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китай

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ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Военные Тайваня обнаружили, по предварительным данным, обломки китайского метеорологического зонда около военной части на подконтрольном Тайбэю архипелаге Мацзу, передает в воскресенье Центральное информационное агентство Тайваня (CNA). Как говорится в сообщении, в субботу вечером в ходе патрулирования военные обнаружили возле военной части обломки зонда, на которых, как отмечает агентство, была указана модель (электронный радиозонд GTS12), а также название метеорологической компании из Шанхая. Агентство со ссылкой на военных отмечает, что найденные объекты предварительно были признаны обломками метеозонда. В дальнейшем специалисты проведут дополнительную проверку обломков. В феврале оборонное ведомство острова заявляло о том, что на территории военной базы на острове Дунъинь, который входит в состав подконтрольного Тайбэю архипелага Мацзу, были найдены обломки, вероятно, китайского метеорологического аэростата. На обломках шара диаметром около метра тайваньские военные обнаружили надписи "ООО Радиозавод Тайюань", "цифровой метеорологический радиозонд GTS13", "метеорологический прибор". Все надписи были созданы упрощенными иероглифами, которые используются в материковой части Китая. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230506/tayvan-1870092102.html

https://ria.ru/20230510/nato-1870689858.html

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китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, в мире