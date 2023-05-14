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В Судане заморозили все счета Сил быстрого реагирования - РИА Новости, 14.05.2023
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22:48 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/sudan-1871710927.html
В Судане заморозили все счета Сил быстрого реагирования
В Судане заморозили все счета Сил быстрого реагирования - РИА Новости, 14.05.2023
В Судане заморозили все счета Сил быстрого реагирования
Глава переходного Суверенного совета Судана и главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о заморозке банковских счетов Сил РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T22:48
2023-05-14T22:48
в мире
судан
джидда
саудовская аравия
абдель фаттах аль-бурхан
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КАИР, 14 мая - РИА Новости. Глава переходного Суверенного совета Судана и главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о заморозке банковских счетов Сил быстрого реагирования, говорится в заявлении суданских ВС. "Глава переходного Суверенного совета, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан издал сегодня (в воскресенье - ред.) указ о заморозке счетов Сил быстрого реагирования и их компаний во всех банках в Судане и их филиалах за пределами страны", - сообщили ВС Судана в Facebook*. В пятницу телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что конфликтующие в Судане правительственная армия и СБР впервые подписали соглашение, в котором обязались предпринять все возможное, чтобы избежать вреда для гражданских. Заключенное соглашение стало первым между армией и СБР с момента начала конфликта 15 апреля. Согласно пунктам соглашения, стороны обязуются воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению, а также предпринять все необходимые меры предосторожности, чтобы не причинять вред гражданскому населению, разрешить всем гражданским лицам в Судане покинуть районы боевых действий и осажденные районы, защищать медицинских работников и общественные учреждения в Судане. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования 676 человек погибли и 5576 получили ранения. Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались неделю назад. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщил телеканалу "Аш-Шарк", что переговоры ведутся через посредников, их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230513/sudan-1871554160.html
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в мире, судан, джидда, саудовская аравия, абдель фаттах аль-бурхан
В мире, Судан, Джидда, Саудовская Аравия, Абдель Фаттах аль-Бурхан
В Судане заморозили все счета Сил быстрого реагирования

Суданские ВС заморозили счета Сил быстрого реагирования Судана во всех банках страны

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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КАИР, 14 мая - РИА Новости. Глава переходного Суверенного совета Судана и главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о заморозке банковских счетов Сил быстрого реагирования, говорится в заявлении суданских ВС.
"Глава переходного Суверенного совета, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан издал сегодня (в воскресенье - ред.) указ о заморозке счетов Сил быстрого реагирования и их компаний во всех банках в Судане и их филиалах за пределами страны", - сообщили ВС Судана в Facebook*.
Дым в городе Хартум - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
В Судане продлили закрытие воздушного пространства
13 мая, 20:39
В пятницу телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что конфликтующие в Судане правительственная армия и СБР впервые подписали соглашение, в котором обязались предпринять все возможное, чтобы избежать вреда для гражданских. Заключенное соглашение стало первым между армией и СБР с момента начала конфликта 15 апреля.
Согласно пунктам соглашения, стороны обязуются воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению, а также предпринять все необходимые меры предосторожности, чтобы не причинять вред гражданскому населению, разрешить всем гражданским лицам в Судане покинуть районы боевых действий и осажденные районы, защищать медицинских работников и общественные учреждения в Судане.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования 676 человек погибли и 5576 получили ранения.
Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались неделю назад. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщил телеканалу "Аш-Шарк", что переговоры ведутся через посредников, их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреСуданДжиддаСаудовская АравияАбдель Фаттах аль-Бурхан
 
 
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