https://ria.ru/20230514/sudan-1871710927.html

В Судане заморозили все счета Сил быстрого реагирования

В Судане заморозили все счета Сил быстрого реагирования - РИА Новости, 14.05.2023

В Судане заморозили все счета Сил быстрого реагирования

Глава переходного Суверенного совета Судана и главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о заморозке банковских счетов Сил РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T22:48

2023-05-14T22:48

2023-05-14T22:48

в мире

судан

джидда

саудовская аравия

абдель фаттах аль-бурхан

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КАИР, 14 мая - РИА Новости. Глава переходного Суверенного совета Судана и главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о заморозке банковских счетов Сил быстрого реагирования, говорится в заявлении суданских ВС. "Глава переходного Суверенного совета, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан издал сегодня (в воскресенье - ред.) указ о заморозке счетов Сил быстрого реагирования и их компаний во всех банках в Судане и их филиалах за пределами страны", - сообщили ВС Судана в Facebook*. В пятницу телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что конфликтующие в Судане правительственная армия и СБР впервые подписали соглашение, в котором обязались предпринять все возможное, чтобы избежать вреда для гражданских. Заключенное соглашение стало первым между армией и СБР с момента начала конфликта 15 апреля. Согласно пунктам соглашения, стороны обязуются воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению, а также предпринять все необходимые меры предосторожности, чтобы не причинять вред гражданскому населению, разрешить всем гражданским лицам в Судане покинуть районы боевых действий и осажденные районы, защищать медицинских работников и общественные учреждения в Судане. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования 676 человек погибли и 5576 получили ранения. Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались неделю назад. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщил телеканалу "Аш-Шарк", что переговоры ведутся через посредников, их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230513/sudan-1871554160.html

https://ria.ru/20230419/afrika-1866471386.html

судан

джидда

саудовская аравия

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в мире, судан, джидда, саудовская аравия, абдель фаттах аль-бурхан