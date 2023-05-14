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Спецоперация, 14 мая: ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать оборону
Спецоперация, 14 мая: ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать оборону - РИА Новости, 14.05.2023
Спецоперация, 14 мая: ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать оборону
Войска Украины пытались прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска, но все атаки были отражены, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T21:20
2023-05-14T21:20
2023-05-14T21:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
вячеслав макаров
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Войска Украины пытались прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска, но все атаки были отражены, сообщило Минобороны. По данным ведомства, российские подразделения южнее Красного в ДНР отразили атаки батальонной тактической группы украинской армии, в результате украинские силы потеряли около 200 военнослужащих. При отражении атак украинских военных в районе Красного в ДНР с российской стороны погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.Коалиция по истребителямВладимир Зеленский прибыл в немецкую столицу и был встречен президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю, после чего был принят канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Правительство ФРГ в преддверии его приезда согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 миллиарда евро. Президент Украины заявил, что планирует обратиться к Берлину с просьбой принять участие в коалиции стран по поддержке Украины истребителями. По словам Зеленского, ряд стран работают сейчас над тем, чтобы создать так называемую "коалицию по истребителям". При этом Берлин ранее в лице министра обороны Бориса Писториуса и канцлера Олафа Шольца подчеркивал, что поставка современных истребителей, находящихся на вооружении ВВС Германии, не является темой, стоящей на повестке обсуждаемой военной помощи Украине. Днем ранее Зеленский посетил Италию, после Германии он посетит, по сообщению BFMTV, Францию.
https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html
https://ria.ru/20230514/ukraina-1871668633.html
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, вячеслав макаров, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Вячеслав Макаров, Владимир Зеленский
Спецоперация, 14 мая: ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать оборону
Минобороны: российские войска пресекли попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске