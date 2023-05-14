Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 14 мая: ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать оборону - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871701584.html
Спецоперация, 14 мая: ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать оборону
Спецоперация, 14 мая: ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать оборону - РИА Новости, 14.05.2023
Спецоперация, 14 мая: ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать оборону
Войска Украины пытались прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска, но все атаки были отражены, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T21:20
2023-05-14T21:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
вячеслав макаров
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871115922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c01d6137057faf6e3eb7c28839ca0a4.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Войска Украины пытались прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска, но все атаки были отражены, сообщило Минобороны. По данным ведомства, российские подразделения южнее Красного в ДНР отразили атаки батальонной тактической группы украинской армии, в результате украинские силы потеряли около 200 военнослужащих. При отражении атак украинских военных в районе Красного в ДНР с российской стороны погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.Коалиция по истребителямВладимир Зеленский прибыл в немецкую столицу и был встречен президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю, после чего был принят канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Правительство ФРГ в преддверии его приезда согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 миллиарда евро. Президент Украины заявил, что планирует обратиться к Берлину с просьбой принять участие в коалиции стран по поддержке Украины истребителями. По словам Зеленского, ряд стран работают сейчас над тем, чтобы создать так называемую "коалицию по истребителям". При этом Берлин ранее в лице министра обороны Бориса Писториуса и канцлера Олафа Шольца подчеркивал, что поставка современных истребителей, находящихся на вооружении ВВС Германии, не является темой, стоящей на повестке обсуждаемой военной помощи Украине. Днем ранее Зеленский посетил Италию, после Германии он посетит, по сообщению BFMTV, Францию.
https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html
https://ria.ru/20230514/ukraina-1871668633.html
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871643957.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871115922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28568338ccc4fd15f9ba3963a60af584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, вячеслав макаров, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Вячеслав Макаров, Владимир Зеленский
Спецоперация, 14 мая: ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать оборону

Минобороны: российские войска пресекли попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Войска Украины пытались прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска, но все атаки были отражены, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, российские подразделения южнее Красного в ДНР отразили атаки батальонной тактической группы украинской армии, в результате украинские силы потеряли около 200 военнослужащих.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Реванш: Запад готовился к войне с Россией тридцать лет
Вчера, 08:00
При отражении атак украинских военных в районе Красного в ДНР с российской стороны погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

Коалиция по истребителям

Владимир Зеленский прибыл в немецкую столицу и был встречен президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю, после чего был принят канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
"Наш кошмар". Солдаты ВСУ рассказали о столкновении с российскими танками
Вчера, 17:54
Правительство ФРГ в преддверии его приезда согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 миллиарда евро.
Президент Украины заявил, что планирует обратиться к Берлину с просьбой принять участие в коалиции стран по поддержке Украины истребителями. По словам Зеленского, ряд стран работают сейчас над тем, чтобы создать так называемую "коалицию по истребителям".
При этом Берлин ранее в лице министра обороны Бориса Писториуса и канцлера Олафа Шольца подчеркивал, что поставка современных истребителей, находящихся на вооружении ВВС Германии, не является темой, стоящей на повестке обсуждаемой военной помощи Украине.
Днем ранее Зеленский посетил Италию, после Германии он посетит, по сообщению BFMTV, Францию.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
"Он безумен". Во Франции пришли в ужас после утечки разговоров Зеленского
Вчера, 15:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцВячеслав МакаровВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала