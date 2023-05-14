https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871629212.html

Истребительная авиация ВКС сбила украинский Су-27 в ДНР

Истребительная авиация ВКС сбила украинский Су-27 в ДНР - РИА Новости, 14.05.2023

Истребительная авиация ВКС сбила украинский Су-27 в ДНР

ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:36

2023-05-14T13:36

2023-05-14T15:23

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

су-27

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России.Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и 18 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 425 украинских военных самолетов, 231 вертолет, 4135 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9159 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10193 единицы специальной военной автомобильной техники.

россия

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об уничтожении украинского Су-27 в ДНР ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России. 2023-05-14T13:36 true PT6M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, воздушно-космические силы россии, су-27, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность