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Истребительная авиация ВКС сбила украинский Су-27 в ДНР - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 14.05.2023 (обновлено: 15:23 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871629212.html
Истребительная авиация ВКС сбила украинский Су-27 в ДНР
Истребительная авиация ВКС сбила украинский Су-27 в ДНР - РИА Новости, 14.05.2023
Истребительная авиация ВКС сбила украинский Су-27 в ДНР
ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:36
2023-05-14T15:23
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-27
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России.Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и 18 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 425 украинских военных самолетов, 231 вертолет, 4135 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9159 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10193 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Конашенков об уничтожении украинского Су-27 в ДНР
ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России.
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россия, воздушно-космические силы россии, су-27, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-27, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Истребительная авиация ВКС сбила украинский Су-27 в ДНР

Минобороны России: истребители ВКС сбили украинский Су-27 в районе Новогродовки в ДНР

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России.
«
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и 18 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 425 украинских военных самолетов, 231 вертолет, 4135 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9159 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10193 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 мая, 17:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-27Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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