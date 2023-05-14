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ВС России отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 14.05.2023 (обновлено: 15:16 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871626285.html
ВС России отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР
ВС России отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР - РИА Новости, 14.05.2023
ВС России отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР
Российские военнослужащие отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР, уничтожены 7 танков, 11 БМП и более 50 солдат, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:15
2023-05-14T15:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР, уничтожены 7 танков, 11 БМП и более 50 солдат, заявили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. "Личным составом 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отражены шесть атак восточнее населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики, в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника. Уничтожено семь танков, 11 боевых машин пехоты и более 50 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что шестая дивизия, в свою очередь, отразила атаку штурмовых групп противника при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Потери среди украинских военных составили свыше 30 человек, два танка и три боевые машины пехоты. "В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230514/poteri-1871625567.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР

Российские военные отразили шесть украинских атак в ДНР, уничтожив более 50 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе
Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С к боевой стрельбе - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР, уничтожены 7 танков, 11 БМП и более 50 солдат, заявили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
"Личным составом 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отражены шесть атак восточнее населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики, в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника. Уничтожено семь танков, 11 боевых машин пехоты и более 50 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что шестая дивизия, в свою очередь, отразила атаку штурмовых групп противника при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Потери среди украинских военных составили свыше 30 человек, два танка и три боевые машины пехоты.
"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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