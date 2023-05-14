https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871626285.html

ВС России отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР

ВС России отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР - РИА Новости, 14.05.2023

ВС России отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР

Российские военнослужащие отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР, уничтожены 7 танков, 11 БМП и более 50 солдат, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:15

2023-05-14T13:15

2023-05-14T15:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР, уничтожены 7 танков, 11 БМП и более 50 солдат, заявили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. "Личным составом 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отражены шесть атак восточнее населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики, в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника. Уничтожено семь танков, 11 боевых машин пехоты и более 50 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что шестая дивизия, в свою очередь, отразила атаку штурмовых групп противника при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Потери среди украинских военных составили свыше 30 человек, два танка и три боевые машины пехоты. "В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230514/poteri-1871625567.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)