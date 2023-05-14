ВС России отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР
Российские военные отразили шесть украинских атак в ДНР, уничтожив более 50 боевиков ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе
Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили шесть украинских атак в районе Богдановки в ДНР, уничтожены 7 танков, 11 БМП и более 50 солдат, заявили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
"Личным составом 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отражены шесть атак восточнее населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики, в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника. Уничтожено семь танков, 11 боевых машин пехоты и более 50 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что шестая дивизия, в свою очередь, отразила атаку штурмовых групп противника при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Потери среди украинских военных составили свыше 30 человек, два танка и три боевые машины пехоты.
"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях", - добавили в МО РФ.