https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871581424.html

Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой

Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой - РИА Новости, 14.05.2023

Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой

Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T05:03

2023-05-14T05:03

2023-05-14T07:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

александр гордеев (полковник)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813685628_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e23b450701c7bafd98b9145a94fc979e.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника южнее Пречистовки (Марьинский район ДНР - ред)", - сказал он. Кроме того, российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую гаубицу M777 американского производства в районе Шахтерского.

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, александр гордеев (полковник), безопасность