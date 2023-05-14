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Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой - РИА Новости, 14.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 14.05.2023 (обновлено: 07:13 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871581424.html
Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой
Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой - РИА Новости, 14.05.2023
Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой
Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T05:03
2023-05-14T07:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
александр гордеев (полковник)
безопасность
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника южнее Пречистовки (Марьинский район ДНР - ред)", - сказал он. Кроме того, российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую гаубицу M777 американского производства в районе Шахтерского.
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донецкая народная республика, россия, александр гордеев (полковник), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Гордеев (полковник), Безопасность
Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой

Минобороны: Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВооруженные силы
Вооруженные силы - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.
"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника южнее Пречистовки (Марьинский район ДНР - ред)", - сказал он.
Кроме того, российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую гаубицу M777 американского производства в районе Шахтерского.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияАлександр Гордеев (полковник)Безопасность
 
 
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