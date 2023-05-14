https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871581424.html
Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой
Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой - РИА Новости, 14.05.2023
Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой
Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T05:03
2023-05-14T05:03
2023-05-14T07:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
александр гордеев (полковник)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813685628_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e23b450701c7bafd98b9145a94fc979e.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника южнее Пречистовки (Марьинский район ДНР - ред)", - сказал он. Кроме того, российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую гаубицу M777 американского производства в районе Шахтерского.
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813685628_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_29d84877933c1c9eb7f40e9dbdaee326.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, александр гордеев (полковник), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Гордеев (полковник), Безопасность
Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой
Минобороны: Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой