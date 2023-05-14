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"Царские волки" уничтожили украинский опорный пункт - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:36 14.05.2023 (обновлено: 08:45 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871579737.html
"Царские волки" уничтожили украинский опорный пункт
"Царские волки" уничтожили украинский опорный пункт - РИА Новости, 14.05.2023
"Царские волки" уничтожили украинский опорный пункт
Боевая группа "Царских волков" уничтожила украинский опорный пункт на Запорожском направлении из мини-версии РСЗО "Град", которую можно переносить на руках или... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T03:36
2023-05-14T08:45
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
безопасность
запорожская область
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МОСКВА/МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Боевая группа "Царских волков" уничтожила украинский опорный пункт на Запорожском направлении из мини-версии РСЗО "Град", которую можно переносить на руках или ставить на пикап, сообщил РИА Новости начальник научно-технического центра "Царских волков" Дмитрий Рогозин. "Нами в полевых условиях сконструирована мини-пусковая установка для реактивных снарядов "Града", позволяющая переносить ее на руках или устанавливать на пикап. Получился своеобразный "обрез" РСЗО на четыре снаряда. Мини-РСЗО получила название "Маруся", — рассказал Рогозин.По его словам, "Маруся" уже испытана на передовой.Рогозин добавил, что установка обеспечивает точное поражение целей на дистанции до 11 километров. Также ее можно использовать для стрельбы по противнику прямой наводкой. Для наведения используются стандартные артиллерийские приборы. Как рассказал корреспонденту РИА Новости боец добровольческого отряда БАРС-1 с позывным "Грузин" во время испытаний, новая переносная РСЗО представляет собой модернизированную одноствольную систему "Град-П", к которой добавили еще три направляющих для реактивных снарядов. "Посмотрим, как это все работает, и дальше у нас в проекте шесть и 12 стволов", — отметил доброволец. Журналисты агентства сняли стрельбу из новой установки четырьмя реактивными снарядами. Одноствольный вариант РСЗО "Град-П" или "Партизан" разработан конструкторами СССР в 1960-х годах для вооруженных сил Вьетнама. В "Град-П" применяются ракеты 9М22М "Малыш", у них тот же калибр, что и у стандартных снарядов "Града" — 122 миллиметра, но их длина и масса существенно меньше.
https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871507702.html
https://ria.ru/20230514/kadyrov-1871574977.html
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Кадры уничтожения группой "Царские волки" опорного пункта ВСУ из четырехствольной мини-версии РСЗО "Град"
Кадры уничтожения группой "Царские волки" опорного пункта ВСУ из четырехствольной мини-версии РСЗО "Град"
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дмитрий рогозин, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Безопасность, Запорожская область
"Царские волки" уничтожили украинский опорный пункт

Рогозин: "Царские волки" уничтожили украинский опорный пункт из "обреза" РСЗО "Град"

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МОСКВА/МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Боевая группа "Царских волков" уничтожила украинский опорный пункт на Запорожском направлении из мини-версии РСЗО "Град", которую можно переносить на руках или ставить на пикап, сообщил РИА Новости начальник научно-технического центра "Царских волков" Дмитрий Рогозин.
"Нами в полевых условиях сконструирована мини-пусковая установка для реактивных снарядов "Града", позволяющая переносить ее на руках или устанавливать на пикап. Получился своеобразный "обрез" РСЗО на четыре снаряда. Мини-РСЗО получила название "Маруся", — рассказал Рогозин.
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По его словам, "Маруся" уже испытана на передовой.
«
"С помощью БПЛА мы выявили замаскированный опорный пункт украинского подразделения на запорожском направлении и накрыли его четырьмя снарядами. Поражение опорника врага также было подтверждено с помощью беспилотника", — отметил глава "Царских волков".
Рогозин добавил, что установка обеспечивает точное поражение целей на дистанции до 11 километров. Также ее можно использовать для стрельбы по противнику прямой наводкой. Для наведения используются стандартные артиллерийские приборы.
Как рассказал корреспонденту РИА Новости боец добровольческого отряда БАРС-1 с позывным "Грузин" во время испытаний, новая переносная РСЗО представляет собой модернизированную одноствольную систему "Град-П", к которой добавили еще три направляющих для реактивных снарядов.
"Посмотрим, как это все работает, и дальше у нас в проекте шесть и 12 стволов", — отметил доброволец.
Журналисты агентства сняли стрельбу из новой установки четырьмя реактивными снарядами.
Одноствольный вариант РСЗО "Град-П" или "Партизан" разработан конструкторами СССР в 1960-х годах для вооруженных сил Вьетнама. В "Град-П" применяются ракеты 9М22М "Малыш", у них тот же калибр, что и у стандартных снарядов "Града" — 122 миллиметра, но их длина и масса существенно меньше.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий РогозинБезопасностьЗапорожская область
 
 
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