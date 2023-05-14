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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T15:28

2023-05-14T15:28

2023-05-14T15:28

инфографика

спецоперация

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 мая 2023 годаЗа минувшие сутки Вооруженные Силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран. Все назначенные объекты уничтожены. Российские военные отразили атаки противника в районе Артёмовска. Нанесено поражение живой силе и технике в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.Параллельно ликвидированы 102 артиллерийских расчета, 114 районов скопления живой силы и техники, три склада боеприпасов, два командно-наблюдательных пункта. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-27, 18 беспилотников, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 425 самолетов, 231 вертолет, 4135 беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, 1100 реактивных систем залпового огня, 9159 танков и других бронемашин, 4813 орудий полевой артиллерии и 10193 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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