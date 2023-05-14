https://ria.ru/20230514/siriya-1871622803.html
Делегация Сирии прибыла в Джидду для участия в подготовке к саммиту ЛАГ
Делегация Сирии прибыла в Джидду для участия в подготовке к саммиту ЛАГ - РИА Новости, 14.05.2023
Делегация Сирии прибыла в Джидду для участия в подготовке к саммиту ЛАГ
Делегация Сирии прибыла в саудовский город Джидда для участия в работе социально-экономического совета по подготовке к саммиту Лиги арабских государств, сообщил РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T12:43
2023-05-14T12:43
2023-05-14T12:43
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ДАМАСК, 14 мая - РИА Новости. Делегация Сирии прибыла в саудовский город Джидда для участия в работе социально-экономического совета по подготовке к саммиту Лиги арабских государств, сообщил РИА Новости осведомленный сирийский источник. Главы МИД Лиги арабских государств в ходе своей внеочередной встречи на прошлой неделе одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. В среду стало известно, что президент Сирии Башар Асад получил приглашение на саммит ЛАГ, который состоится в Джидде 19 мая. Согласно источнику, сирийскую делегацию возглавляет министр экономики и торговли Мухаммед Самер аль-Халиль. Источник отметил, что подготовительные заседания социально-экономического совета ЛАГ начинаются в воскресенье. Источник добавил, что в состав делегации вошли министр по делам канцелярии президента Сирии Мансур Аззам, ряд сирийских чиновников и представители СМИ.
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в мире, сирия, джидда, лига арабских государств, башар асад
В мире, Сирия, Джидда, Лига арабских государств, Башар Асад
Делегация Сирии прибыла в Джидду для участия в подготовке к саммиту ЛАГ
Делегация Сирии прибыла в Джидду для участия в подготовительных заседаниях к саммиту ЛАГ
ДАМАСК, 14 мая - РИА Новости. Делегация Сирии прибыла в саудовский город Джидда для участия в работе социально-экономического совета по подготовке к саммиту Лиги арабских государств, сообщил РИА Новости осведомленный сирийский источник.
Главы МИД Лиги арабских государств в ходе своей внеочередной встречи на прошлой неделе одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. В среду стало известно, что президент Сирии Башар Асад
получил приглашение на саммит ЛАГ, который состоится в Джидде 19 мая.
Согласно источнику, сирийскую делегацию возглавляет министр экономики и торговли Мухаммед Самер аль-Халиль. Источник отметил, что подготовительные заседания социально-экономического совета ЛАГ начинаются в воскресенье.
Источник добавил, что в состав делегации вошли министр по делам канцелярии президента Сирии Мансур Аззам, ряд сирийских чиновников и представители СМИ.
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