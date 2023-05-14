https://ria.ru/20230514/sevastopol-1871698923.html

Черноморский флот проводит тренировку в бухтах Севастополя

Черноморский флот проводит тренировку в бухтах Севастополя - РИА Новости, 14.05.2023

Черноморский флот проводит тренировку в бухтах Севастополя

Тренировки Черноморского флота проводятся на входе в Севастопольскую бухту и в Стрелецкой бухте города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T20:55

2023-05-14T20:55

2023-05-14T20:55

севастополь

михаил развожаев

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Тренировки Черноморского флота проводятся на входе в Севастопольскую бухту и в Стрелецкой бухте города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В городе все спокойно, отметил губернатор.

https://ria.ru/20230514/krym-1871586521.html

севастополь

россия

республика крым

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севастополь, михаил развожаев, россия, республика крым