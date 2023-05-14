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Черноморский флот проводит тренировку в бухтах Севастополя - РИА Новости, 14.05.2023
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20:55 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/sevastopol-1871698923.html
Черноморский флот проводит тренировку в бухтах Севастополя
Черноморский флот проводит тренировку в бухтах Севастополя - РИА Новости, 14.05.2023
Черноморский флот проводит тренировку в бухтах Севастополя
Тренировки Черноморского флота проводятся на входе в Севастопольскую бухту и в Стрелецкой бухте города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T20:55
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севастополь
михаил развожаев
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Тренировки Черноморского флота проводятся на входе в Севастопольскую бухту и в Стрелецкой бухте города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В городе все спокойно, отметил губернатор.
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севастополь
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севастополь, михаил развожаев, россия, республика крым
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Республика Крым
Черноморский флот проводит тренировку в бухтах Севастополя

Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой Черноморского флота

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБольшой десантный корабль "Азов" в Севастополе
Большой десантный корабль Азов в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Большой десантный корабль "Азов" в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Тренировки Черноморского флота проводятся на входе в Севастопольскую бухту и в Стрелецкой бухте города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«
"Громкие звуки в городе - это флот проводит тренировки боевых расчетов на Северном молу и в Стрелецкой бухте", - написал Развожаев в своем телеграмм-канале.
В городе все спокойно, отметил губернатор.
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