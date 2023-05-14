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В Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных
В Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных - РИА Новости, 14.05.2023
В Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных
Российские артиллеристы сорвали две попытки украинских войск провести ротацию в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T10:09
2023-05-14T10:09
2023-05-14T10:32
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы сорвали две попытки украинских войск провести ротацию в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны. Кроме того, в районе села Песчаное артиллеристы уничтожили американскую самоходную гаубицу М109 "Паладин", а в районе Кисловки и Степовой Новоселовки — и два минометных расчета.При этом, добавил Зыбинский, штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплениям живой силы и техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады украинской теробороны. Расчеты ЗРК "Тор-М2" сбили два разведывательных беспилотника "Фурия".
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каменка, харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Каменка, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных
Начальник пресс-центра группировки "Запад" Зыбинский сообщил о срыве двух ротаций ВСУ