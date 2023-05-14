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В Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:09 14.05.2023 (обновлено: 10:32 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/rotatsiya-1871602444.html
В Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных
В Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных - РИА Новости, 14.05.2023
В Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных
Российские артиллеристы сорвали две попытки украинских войск провести ротацию в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T10:09
2023-05-14T10:32
специальная военная операция на украине
каменка
харьковская область
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы сорвали две попытки украинских войск провести ротацию в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны. Кроме того, в районе села Песчаное артиллеристы уничтожили американскую самоходную гаубицу М109 "Паладин", а в районе Кисловки и Степовой Новоселовки — и два минометных расчета.При этом, добавил Зыбинский, штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплениям живой силы и техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады украинской теробороны. Расчеты ЗРК "Тор-М2" сбили два разведывательных беспилотника "Фурия".
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каменка, харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Каменка, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Зыбинский сообщил о срыве двух ротаций ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки
Военнослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы сорвали две попытки украинских войск провести ротацию в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.
«

"В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерийским огнем группировки войск "Запад" <…> сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Каменка и Берестовое", — сказал он.

Кроме того, в районе села Песчаное артиллеристы уничтожили американскую самоходную гаубицу М109 "Паладин", а в районе Кисловки и Степовой Новоселовки — и два минометных расчета.
При этом, добавил Зыбинский, штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплениям живой силы и техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады украинской теробороны. Расчеты ЗРК "Тор-М2" сбили два разведывательных беспилотника "Фурия".
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Специальная военная операция на УкраинеКаменкаХарьковская областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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