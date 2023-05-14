https://ria.ru/20230514/rotatsiya-1871602444.html

В Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных

В Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных - РИА Новости, 14.05.2023

В Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных

Российские артиллеристы сорвали две попытки украинских войск провести ротацию в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T10:09

2023-05-14T10:09

2023-05-14T10:32

специальная военная операция на украине

каменка

харьковская область

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы сорвали две попытки украинских войск провести ротацию в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны. Кроме того, в районе села Песчаное артиллеристы уничтожили американскую самоходную гаубицу М109 "Паладин", а в районе Кисловки и Степовой Новоселовки — и два минометных расчета.При этом, добавил Зыбинский, штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплениям живой силы и техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады украинской теробороны. Расчеты ЗРК "Тор-М2" сбили два разведывательных беспилотника "Фурия".

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871583553.html

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каменка, харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность