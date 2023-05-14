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В парках Москвы краснокнижные водоплавающие птицы начали создавать семьи - РИА Новости, 14.05.2023
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09:42 14.05.2023 (обновлено: 09:43 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/ptitsy-1871598533.html
В парках Москвы краснокнижные водоплавающие птицы начали создавать семьи
В парках Москвы краснокнижные водоплавающие птицы начали создавать семьи - РИА Новости, 14.05.2023
В парках Москвы краснокнижные водоплавающие птицы начали создавать семьи
Краснокнижные водоплавающие птицы начали создавать семьи в парках Москвы, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T09:42
2023-05-14T09:43
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Краснокнижные водоплавающие птицы начали создавать семьи в парках Москвы, сообщается на сайте мэра столицы. Отмечается, что птиц можно увидеть в природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий". Среди редких пернатых - лысухи, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, чомга с рожками на голове, камышница, уточняется в релизе.
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Хорошие новости, Москва
В парках Москвы краснокнижные водоплавающие птицы начали создавать семьи

У обитающих на природных территориях Москвы редких птиц начался брачный период

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства МосквыКраснокнижные водоплавающие птицы
Краснокнижные водоплавающие птицы - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Краснокнижные водоплавающие птицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Краснокнижные водоплавающие птицы начали создавать семьи в парках Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.
«
"У редких птиц, обитающих на природных территориях Москвы, начался брачный период. Лысухи, красноголовые нырки, грациозные чомги, хохлатые чернети и камышницы заняты поиском пары и созданием семьи. В разное время года в столице можно встретить около 270 видов пернатых, в том числе около 90 видов краснокнижных, из которых 15 водоплавающих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что птиц можно увидеть в природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий".
Среди редких пернатых - лысухи, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, чомга с рожками на голове, камышница, уточняется в релизе.
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