В парках Москвы краснокнижные водоплавающие птицы начали создавать семьи

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"У редких птиц, обитающих на природных территориях Москвы, начался брачный период. Лысухи, красноголовые нырки, грациозные чомги, хохлатые чернети и камышницы заняты поиском пары и созданием семьи. В разное время года в столице можно встретить около 270 видов пернатых, в том числе около 90 видов краснокнижных, из которых 15 водоплавающих", - говорится в сообщении.