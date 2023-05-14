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Захар Прилепин рассказал о своих планах - РИА Новости, 14.05.2023
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10:23 14.05.2023 (обновлено: 10:36 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/prilepin-1871604071.html
Захар Прилепин рассказал о своих планах
Захар Прилепин рассказал о своих планах - РИА Новости, 14.05.2023
Захар Прилепин рассказал о своих планах
Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин заявил в интервью ФАН, что намерен вернуться на фронт. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T10:23
2023-05-14T10:36
россия
нижегородская область
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин заявил в интервью ФАН, что намерен вернуться на фронт."Планирую, но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода. Мы просто дозировано выкладываем информацию", — пояснил он.При этом писатель выразил уверенность, что Россия обязательно одержит победу.Машину Прилепина взорвали 6 мая на трассе в Нижегородской области. Сам он получил ранения, его соратник Александр Шубин погиб.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.
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россия, нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Россия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Захар Прилепин рассказал о своих планах

Писатель Захар Прилепин хочет после восстановления вернуться в зону СВО на Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин заявил в интервью ФАН, что намерен вернуться на фронт.
"Планирую, но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода. Мы просто дозировано выкладываем информацию", — пояснил он.
При этом писатель выразил уверенность, что Россия обязательно одержит победу.
Машину Прилепина взорвали 6 мая на трассе в Нижегородской области. Сам он получил ранения, его соратник Александр Шубин погиб.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.
Водитель и охранник Захара Прилепина Александр Шубин
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РоссияНижегородская областьЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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