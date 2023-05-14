В России за сутки потушили 95 природных пожаров
Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили 95 природных пожаров в России за сутки
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС тушат природный пожар в деревне Юлдус Курганской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС тушат природный пожар в деревне Юлдус Курганской области
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 95 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте.
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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13.05.2023 году в 28 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 95 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 53 021 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 14 мая в стране действовали 64 лесных пожара на площади 25 932 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 27 пожаров на площади 18 539 гектаров.