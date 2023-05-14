https://ria.ru/20230514/pozhary-1871632147.html

В России за сутки потушили 95 природных пожаров

В России за сутки потушили 95 природных пожаров - РИА Новости, 14.05.2023

В России за сутки потушили 95 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 95 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T14:06

2023-05-14T14:06

2023-05-14T14:06

происшествия

россия

свердловская область

природные пожары в россии

база охраны лесов "авиалесоохрана"

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 95 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. К полуночи 14 мая в стране действовали 64 лесных пожара на площади 25 932 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 27 пожаров на площади 18 539 гектаров.

россия

свердловская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, свердловская область, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"