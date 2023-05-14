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В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась вдвое - РИА Новости, 14.05.2023
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12:22 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/pozhary-1871621043.html
В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась вдвое
В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась вдвое - РИА Новости, 14.05.2023
В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась вдвое
Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в два раза и составляет 18,5 тысячи гектаров, за сутки потушено еще 20 возгораний, сообщает... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T12:22
2023-05-14T12:22
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в два раза и составляет 18,5 тысячи гектаров, за сутки потушено еще 20 возгораний, сообщает департамент информационной политики региона в воскресенье. В региональном главке МЧС отметили, что основные силы направлены на тушение пожаров в районе Талицкого, Невьянского, Пышминского городских округов и Ирбитского муниципального образования. Общая группировка сил и средств составляет более 600 человек и 150 единиц техники. В свою очередь в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора добавили, что за прошедшие сутки выявлено превышение ПДК вредных веществ в Екатеринбурге, Асбестовском, Режевском, Березовском городских округах. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей, в ряде округов введен режим ЧС.
https://ria.ru/20230513/mchs-1871452932.html
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происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась вдвое

Площадь пожаров в Свердловской области сократилась вдвое и составила 18,5 тысячи гектаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники противопожарной службы МЧС. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в два раза и составляет 18,5 тысячи гектаров, за сутки потушено еще 20 возгораний, сообщает департамент информационной политики региона в воскресенье.
«
"За прошедшие сутки площадь действующих природных пожаров сократилась в два раза и составляла 18,5 тысячи гектаров... Остаются непотушенными 29 пожаров, из них 12 возгораний локализованы и не распространяются. Специалистам удалось полностью ликвидировать 20 возгораний на общей площади 49,7 тысячи гектаров", - говорится в пресс-релизе.
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В региональном главке МЧС отметили, что основные силы направлены на тушение пожаров в районе Талицкого, Невьянского, Пышминского городских округов и Ирбитского муниципального образования. Общая группировка сил и средств составляет более 600 человек и 150 единиц техники. В свою очередь в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора добавили, что за прошедшие сутки выявлено превышение ПДК вредных веществ в Екатеринбурге, Асбестовском, Режевском, Березовском городских округах.
Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей, в ряде округов введен режим ЧС.
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