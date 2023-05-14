https://ria.ru/20230514/pozhary-1871621043.html

В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась вдвое

В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась вдвое - РИА Новости, 14.05.2023

В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась вдвое

Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в два раза и составляет 18,5 тысячи гектаров, за сутки потушено еще 20 возгораний, сообщает... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T12:22

2023-05-14T12:22

2023-05-14T12:22

происшествия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в два раза и составляет 18,5 тысячи гектаров, за сутки потушено еще 20 возгораний, сообщает департамент информационной политики региона в воскресенье. В региональном главке МЧС отметили, что основные силы направлены на тушение пожаров в районе Талицкого, Невьянского, Пышминского городских округов и Ирбитского муниципального образования. Общая группировка сил и средств составляет более 600 человек и 150 единиц техники. В свою очередь в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора добавили, что за прошедшие сутки выявлено превышение ПДК вредных веществ в Екатеринбурге, Асбестовском, Режевском, Березовском городских округах. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей, в ряде округов введен режим ЧС.

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свердловская область

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происшествия, свердловская область