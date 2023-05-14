https://ria.ru/20230514/pozhar-1871692230.html

В Тольятти потушили пожар на покрасочном цехе

В Тольятти потушили пожар на покрасочном цехе - РИА Новости, 14.05.2023

В Тольятти потушили пожар на покрасочном цехе

Пожар в покрасочном цехе завода по производству дверей "Феррони" в городе Тольятти Самарской области, где огнем было охвачено 20 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T20:02

2023-05-14T20:02

2023-05-14T20:02

происшествия

тольятти

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Пожар в покрасочном цехе завода по производству дверей "Феррони" в городе Тольятти Самарской области, где огнем было охвачено 20 тысяч квадратных метров, полностью потушен, сообщили в областном главке МЧС. "В 20.33 (19.33 мск - ред.) пожар в Тольятти ликвидирован", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Вечером в субботу произошел пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти на Поволжском шоссе, 3, были эвакуированы 15 человек, никто не пострадал. По этому адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". По данным МЧС, площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров, на 5 тысячах "квадратов" обрушилась кровля. В 5.45 (4.45 мск) воскресенья ликвидировано открытое горение. В главке МЧС предварительной причиной пожара назвали нарушение технологического процесса. Глава города Николай Ренц отмечал, что превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе из-за пожара не зафиксировано. По данным регионального управления Роспотребнадзора, жалоб от населения в ведомство не поступало.

https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html

тольятти

самарская область

россия

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происшествия, тольятти, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)