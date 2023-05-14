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В Улан-Удэ загорелось неэксплуатируемое здание - РИА Новости, 14.05.2023
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17:39 14.05.2023 (обновлено: 17:46 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/pozhar-1871666970.html
В Улан-Удэ загорелось неэксплуатируемое здание
В Улан-Удэ загорелось неэксплуатируемое здание - РИА Новости, 14.05.2023
В Улан-Удэ загорелось неэксплуатируемое здание
Кровля крыши неэксплуатируемого здания горит на улице Куйбышева в центре Улан-Удэ на общей площади около 150 квадратов, есть риск перехода огня на складское... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:39
2023-05-14T17:46
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика бурятия
гу мчс по республике бурятия
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УЛАН-УДЭ, 14 мая - РИА Новости. Кровля крыши неэксплуатируемого здания горит на улице Куйбышева в центре Улан-Удэ на общей площади около 150 квадратов, есть риск перехода огня на складское помещение детского сада, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, сообщение о загорании здания поступило на центральный пункт пожарной связи в 19.46 (14.46 мск). Незамедлительно на место происшествия выехали пожарные расчеты. "По предварительным данным, горит крыша на площади около 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Есть угроза перехода на склад детского сада", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время здание не эксплуатируется. На тушении пожара работает 23 человека и шесть единиц техники.
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улан-удэ
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика бурятия, гу мчс по республике бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Бурятия, ГУ МЧС по Республике Бурятия
В Улан-Удэ загорелось неэксплуатируемое здание

МЧС: в центре Улан-Удэ загорелась кровля крыши неэксплуатируемого здания

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 14 мая - РИА Новости. Кровля крыши неэксплуатируемого здания горит на улице Куйбышева в центре Улан-Удэ на общей площади около 150 квадратов, есть риск перехода огня на складское помещение детского сада, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, сообщение о загорании здания поступило на центральный пункт пожарной связи в 19.46 (14.46 мск). Незамедлительно на место происшествия выехали пожарные расчеты.
"По предварительным данным, горит крыша на площади около 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Есть угроза перехода на склад детского сада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время здание не эксплуатируется. На тушении пожара работает 23 человека и шесть единиц техники.
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
В центре Мурманска загорелось здание военкомата
Вчера, 14:40
 
ПроисшествияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРеспублика БурятияГУ МЧС по Республике Бурятия
 
 
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