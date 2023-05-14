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В Улан-Удэ загорелось неэксплуатируемое здание

В Улан-Удэ загорелось неэксплуатируемое здание - РИА Новости, 14.05.2023

В Улан-Удэ загорелось неэксплуатируемое здание

Кровля крыши неэксплуатируемого здания горит на улице Куйбышева в центре Улан-Удэ на общей площади около 150 квадратов, есть риск перехода огня на складское... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:39

2023-05-14T17:39

2023-05-14T17:46

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 14 мая - РИА Новости. Кровля крыши неэксплуатируемого здания горит на улице Куйбышева в центре Улан-Удэ на общей площади около 150 квадратов, есть риск перехода огня на складское помещение детского сада, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, сообщение о загорании здания поступило на центральный пункт пожарной связи в 19.46 (14.46 мск). Незамедлительно на место происшествия выехали пожарные расчеты. "По предварительным данным, горит крыша на площади около 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Есть угроза перехода на склад детского сада", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время здание не эксплуатируется. На тушении пожара работает 23 человека и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20230514/pozhar-1871638735.html

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