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В Улан-Удэ загорелось неэксплуатируемое здание
В Улан-Удэ загорелось неэксплуатируемое здание - РИА Новости, 14.05.2023
В Улан-Удэ загорелось неэксплуатируемое здание
Кровля крыши неэксплуатируемого здания горит на улице Куйбышева в центре Улан-Удэ на общей площади около 150 квадратов, есть риск перехода огня на складское... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:39
2023-05-14T17:39
2023-05-14T17:46
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УЛАН-УДЭ, 14 мая - РИА Новости. Кровля крыши неэксплуатируемого здания горит на улице Куйбышева в центре Улан-Удэ на общей площади около 150 квадратов, есть риск перехода огня на складское помещение детского сада, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, сообщение о загорании здания поступило на центральный пункт пожарной связи в 19.46 (14.46 мск). Незамедлительно на место происшествия выехали пожарные расчеты. "По предварительным данным, горит крыша на площади около 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Есть угроза перехода на склад детского сада", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время здание не эксплуатируется. На тушении пожара работает 23 человека и шесть единиц техники.
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Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Бурятия, ГУ МЧС по Республике Бурятия
В Улан-Удэ загорелось неэксплуатируемое здание
МЧС: в центре Улан-Удэ загорелась кровля крыши неэксплуатируемого здания