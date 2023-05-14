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В центре Мурманска загорелось здание военкомата
В центре Мурманска загорелось здание военкомата - РИА Новости, 14.05.2023
В центре Мурманска загорелось здание военкомата
Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в здании военкомата в центре Мурманска на площади 100 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:40
2023-05-14T14:40
2023-05-14T14:40
происшествия
мурманская область
мурманск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 14 мая - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в здании военкомата в центре Мурманска на площади 100 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС. Сообщение о возгорании в административном здании, где находится помещение военкомата, на улице Буркова поступило в ночь на воскресенье. "В результате происшествия выгорело помещение цокольного этажа на общей площади 100 кв. м", - говорится в сообщении. На ликвидацию пожара ушло около часа. Причина пожара устанавливается. Правоохранительные органы инцидент не комментируют.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мурманская область, мурманск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Мурманск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Мурманска загорелось здание военкомата
В центре Мурманска загорелось здание военкомата на площади ста "квадратов"
МУРМАНСК, 14 мая - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в здании военкомата в центре Мурманска на площади 100 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в административном здании, где находится помещение военкомата, на улице Буркова поступило в ночь на воскресенье.
"В результате происшествия выгорело помещение цокольного этажа на общей площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.
На ликвидацию пожара ушло около часа. Причина пожара устанавливается. Правоохранительные органы инцидент не комментируют.
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