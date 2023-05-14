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В Тольятти ликвидировали открытое горение в покрасочном цехе предприятия

В Тольятти ликвидировали открытое горение в покрасочном цехе предприятия - РИА Новости, 14.05.2023

В Тольятти ликвидировали открытое горение в покрасочном цехе предприятия

Пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти ликвидирован на 20 тысячах квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T06:01

2023-05-14T06:01

2023-05-14T06:09

происшествия

тольятти

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти ликвидирован на 20 тысячах квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России."05.45 (4.45 мск) - ликвидация открытого горения на площади 20 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". По данным МЧС РФ, площадь пожара возросла до 20 тысяч квадратных метров, на пяти тысячах "квадратов" обрушилась кровля. Задействованы два пожарных поезда. В 3.46 (2.46 мск) воскресенья пожар локализовали на площади 20 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20230514/pozhar-1871580209.html

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происшествия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия