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В Тольятти ликвидировали открытое горение в покрасочном цехе предприятия - РИА Новости, 14.05.2023
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06:01 14.05.2023 (обновлено: 06:09 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/pozhar-1871582751.html
В Тольятти ликвидировали открытое горение в покрасочном цехе предприятия
В Тольятти ликвидировали открытое горение в покрасочном цехе предприятия - РИА Новости, 14.05.2023
В Тольятти ликвидировали открытое горение в покрасочном цехе предприятия
Пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти ликвидирован на 20 тысячах квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T06:01
2023-05-14T06:09
происшествия
тольятти
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти ликвидирован на 20 тысячах квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России."05.45 (4.45 мск) - ликвидация открытого горения на площади 20 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". По данным МЧС РФ, площадь пожара возросла до 20 тысяч квадратных метров, на пяти тысячах "квадратов" обрушилась кровля. Задействованы два пожарных поезда. В 3.46 (2.46 мск) воскресенья пожар локализовали на площади 20 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20230514/pozhar-1871580209.html
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происшествия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Тольятти, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Тольятти ликвидировали открытое горение в покрасочном цехе предприятия

МЧС: в Тольятти ликвидировали открытое горение в покрасочном цехе предприятия

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти ликвидирован на 20 тысячах квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России.
"05.45 (4.45 мск) - ликвидация открытого горения на площади 20 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". По данным МЧС РФ, площадь пожара возросла до 20 тысяч квадратных метров, на пяти тысячах "квадратов" обрушилась кровля. Задействованы два пожарных поезда. В 3.46 (2.46 мск) воскресенья пожар локализовали на площади 20 тысяч квадратных метров.
Пожар в покрасочном цех предприятия в городе Тольятти Самарской области
Восстановить сгоревшую часть завода "Феррони" в Тольятти будет очень сложно
03:55
 
ПроисшествияТольяттиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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