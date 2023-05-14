https://ria.ru/20230514/pozhar-1871580209.html

Восстановить сгоревшую часть завода "Феррони" в Тольятти будет очень сложно

Восстановить сгоревшую часть завода "Феррони" в Тольятти будет очень сложно - РИА Новости, 14.05.2023

Восстановить сгоревшую часть завода "Феррони" в Тольятти будет очень сложно

Пожар в покрасочном цехе завода по производству дверей "Феррони" в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 20 тысяч "квадратов", привел к тяжелым... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T03:55

2023-05-14T03:55

2023-05-14T10:25

происшествия

тольятти

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

куйбышевазот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871604282_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1e6836fd5ada89d06ed17e1ae870931d.jpg

САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Пожар в покрасочном цехе завода по производству дверей "Феррони" в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 20 тысяч "квадратов", привел к тяжелым последствиям, восстановить эту часть предприятия будет очень сложно, заявил глава города Николай Ренц. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. Задействованы два пожарных поезда. По данным МЧС РФ, на 5 тысячах "квадратов" обрушилась кровля. В 3.46 (2.46 мск) воскресенья пожар локализовали на площади 20 тысяч квадратных метров. В главке МЧС предварительной причиной пожара назвали нарушение технологического процесса. "Серьезный пожар на заводе "Феррони". Но тем не менее весь персонал, по предварительным докладам, был эвакуирован из зоны горения, жертв нет... Сейчас идет пролив территории, пораженной пожаром. Тяжелые последствия, восстановить эту часть будет очень сложно", - написал Ренц в своем телеграм-канале. По его словам, пожарные столкнулись со сложностями при ликвидации возгорания. "Тушение осложнялось тем, что выбило питание повысительного насоса, соответственно, в большинстве гидрантов не было воды. Активно подвозили воду с предприятий бойлерами и питали ей пожарную технику. Также на место тушения прибыли два пожарных поезда, которые тоже обеспечивали заправку пожарных машин водой. Был доставлен дизельный генератор, с помощью которого запитали повысительный насос", - отметил мэр. Он поблагодарил предприятия "Куйбышевазот", "Автодор-Инжиниринг", МБУ "Зеленстрой" за бойлера для заправки пожарных автомобилей и компании "Арес" и "ССК" за предоставленные дизельные генераторы.

https://ria.ru/20230513/pozhar-1871569007.html

тольятти

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тольятти, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), куйбышевазот