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Восстановить сгоревшую часть завода "Феррони" в Тольятти будет очень сложно - РИА Новости, 14.05.2023
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03:55 14.05.2023 (обновлено: 10:25 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/pozhar-1871580209.html
Восстановить сгоревшую часть завода "Феррони" в Тольятти будет очень сложно
Восстановить сгоревшую часть завода "Феррони" в Тольятти будет очень сложно - РИА Новости, 14.05.2023
Восстановить сгоревшую часть завода "Феррони" в Тольятти будет очень сложно
Пожар в покрасочном цехе завода по производству дверей "Феррони" в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 20 тысяч "квадратов", привел к тяжелым... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T03:55
2023-05-14T10:25
происшествия
тольятти
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
куйбышевазот
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САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Пожар в покрасочном цехе завода по производству дверей "Феррони" в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 20 тысяч "квадратов", привел к тяжелым последствиям, восстановить эту часть предприятия будет очень сложно, заявил глава города Николай Ренц. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. Задействованы два пожарных поезда. По данным МЧС РФ, на 5 тысячах "квадратов" обрушилась кровля. В 3.46 (2.46 мск) воскресенья пожар локализовали на площади 20 тысяч квадратных метров. В главке МЧС предварительной причиной пожара назвали нарушение технологического процесса. "Серьезный пожар на заводе "Феррони". Но тем не менее весь персонал, по предварительным докладам, был эвакуирован из зоны горения, жертв нет... Сейчас идет пролив территории, пораженной пожаром. Тяжелые последствия, восстановить эту часть будет очень сложно", - написал Ренц в своем телеграм-канале. По его словам, пожарные столкнулись со сложностями при ликвидации возгорания. "Тушение осложнялось тем, что выбило питание повысительного насоса, соответственно, в большинстве гидрантов не было воды. Активно подвозили воду с предприятий бойлерами и питали ей пожарную технику. Также на место тушения прибыли два пожарных поезда, которые тоже обеспечивали заправку пожарных машин водой. Был доставлен дизельный генератор, с помощью которого запитали повысительный насос", - отметил мэр. Он поблагодарил предприятия "Куйбышевазот", "Автодор-Инжиниринг", МБУ "Зеленстрой" за бойлера для заправки пожарных автомобилей и компании "Арес" и "ССК" за предоставленные дизельные генераторы.
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происшествия, тольятти, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), куйбышевазот
Происшествия, Тольятти, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), КуйбышевАзот
Восстановить сгоревшую часть завода "Феррони" в Тольятти будет очень сложно

Мэр Тольятти: восстановить сгоревшую часть завода "Феррони" будет очень сложно

© МЧС РоссииПожар в покрасочном цех предприятия в городе Тольятти Самарской области
Пожар в покрасочном цех предприятия в городе Тольятти Самарской области
© МЧС России
Пожар в покрасочном цех предприятия в городе Тольятти Самарской области
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САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Пожар в покрасочном цехе завода по производству дверей "Феррони" в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 20 тысяч "квадратов", привел к тяжелым последствиям, восстановить эту часть предприятия будет очень сложно, заявил глава города Николай Ренц.
Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. Задействованы два пожарных поезда. По данным МЧС РФ, на 5 тысячах "квадратов" обрушилась кровля. В 3.46 (2.46 мск) воскресенья пожар локализовали на площади 20 тысяч квадратных метров. В главке МЧС предварительной причиной пожара назвали нарушение технологического процесса.
"Серьезный пожар на заводе "Феррони". Но тем не менее весь персонал, по предварительным докладам, был эвакуирован из зоны горения, жертв нет... Сейчас идет пролив территории, пораженной пожаром. Тяжелые последствия, восстановить эту часть будет очень сложно", - написал Ренц в своем телеграм-канале.
По его словам, пожарные столкнулись со сложностями при ликвидации возгорания. "Тушение осложнялось тем, что выбило питание повысительного насоса, соответственно, в большинстве гидрантов не было воды. Активно подвозили воду с предприятий бойлерами и питали ей пожарную технику. Также на место тушения прибыли два пожарных поезда, которые тоже обеспечивали заправку пожарных машин водой. Был доставлен дизельный генератор, с помощью которого запитали повысительный насос", - отметил мэр.
Он поблагодарил предприятия "Куйбышевазот", "Автодор-Инжиниринг", МБУ "Зеленстрой" за бойлера для заправки пожарных автомобилей и компании "Арес" и "ССК" за предоставленные дизельные генераторы.
Пожарный поезд компании РЖД - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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Вчера, 23:12
 
ПроисшествияТольяттиСамарская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КуйбышевАзот
 
 
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