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Пожар на заводе в Тольятти мог быть вызван сбоем в технологическом процессе
Пожар на заводе в Тольятти мог быть вызван сбоем в технологическом процессе - РИА Новости, 14.05.2023
Пожар на заводе в Тольятти мог быть вызван сбоем в технологическом процессе
Нарушение технологического процесса является предварительной причиной пожара в покрасочном цехе предприятия в городе Тольятти Самарской области, где огонь... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T03:41
2023-05-14T03:41
2023-05-14T03:41
происшествия
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олег бойко
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САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Нарушение технологического процесса является предварительной причиной пожара в покрасочном цехе предприятия в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 20 тысяч "квадратов", сообщил начальник регионального главка МЧС Олег Бойко. "Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса", - сказал Бойко на видео, предоставленном журналистам пресс-службой главка. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. По данным МЧС РФ, площадь пожара возросла до 20 тысяч квадратных метров, на 5 тысячах "квадратов" обрушилась кровля. Задействованы два пожарных поезда. В 3.46 (2.46 мск) воскресенья пожар локализовали на площади 20 тысяч квадратных метров. В пресс-службе губернатора сообщили РИА Новости, что пожар произошел на предприятии по производству дверей "Феррони".
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происшествия, тольятти, олег бойко
Происшествия, Тольятти, Олег Бойко
Пожар на заводе в Тольятти мог быть вызван сбоем в технологическом процессе
МЧС: причиной пожара на заводе в Тольятти могло стать нарушение технологического процесса
САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Нарушение технологического процесса является предварительной причиной пожара в покрасочном цехе предприятия в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 20 тысяч "квадратов", сообщил начальник регионального главка МЧС Олег Бойко.
"Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса", - сказал Бойко на видео, предоставленном журналистам пресс-службой главка.
Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. По данным МЧС РФ, площадь пожара возросла до 20 тысяч квадратных метров, на 5 тысячах "квадратов" обрушилась кровля. Задействованы два пожарных поезда. В 3.46 (2.46 мск) воскресенья пожар локализовали на площади 20 тысяч квадратных метров. В пресс-службе губернатора сообщили РИА Новости, что пожар произошел на предприятии по производству дверей "Феррони".