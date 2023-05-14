https://ria.ru/20230514/pozhar-1871579383.html
В Тольятти локализовали пожар в покрасочном цехе предприятия
В Тольятти локализовали пожар в покрасочном цехе предприятия - РИА Новости, 14.05.2023
В Тольятти локализовали пожар в покрасочном цехе предприятия
Пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти Самарской области локализован на 20 тысячах "квадратов", говорится в сообщении в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T03:20
2023-05-14T03:20
2023-05-14T10:22
происшествия
тольятти
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871603509_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_381bd6306966e3b13d0116646c4bce23.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти Самарской области локализован на 20 тысячах "квадратов", говорится в сообщении в телеграм-канале регионального главка МЧС России. "В 03.46 (2.46 мск) пожар локализован на площади 20 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, где горит цех на площади 20 тысяч квадратных метров, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". Задействованы два пожарных поезда со станций "Самара" и "Сызрань.
тольятти
россия
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871603509_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2edbf8a2a8dadf9c148e47dacb302b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тольятти локализовали пожар в покрасочном цехе предприятия
МЧС: пожар в покрасочном цехе в Тольятти локализован на 20 тысячах квадратных метров