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В Тольятти локализовали пожар в покрасочном цехе предприятия - РИА Новости, 14.05.2023
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03:20 14.05.2023 (обновлено: 10:22 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/pozhar-1871579383.html
В Тольятти локализовали пожар в покрасочном цехе предприятия
В Тольятти локализовали пожар в покрасочном цехе предприятия - РИА Новости, 14.05.2023
В Тольятти локализовали пожар в покрасочном цехе предприятия
Пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти Самарской области локализован на 20 тысячах "квадратов", говорится в сообщении в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T03:20
2023-05-14T10:22
происшествия
тольятти
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти Самарской области локализован на 20 тысячах "квадратов", говорится в сообщении в телеграм-канале регионального главка МЧС России. "В 03.46 (2.46 мск) пожар локализован на площади 20 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, где горит цех на площади 20 тысяч квадратных метров, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". Задействованы два пожарных поезда со станций "Самара" и "Сызрань.
тольятти
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происшествия, тольятти, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тольятти локализовали пожар в покрасочном цехе предприятия

МЧС: пожар в покрасочном цехе в Тольятти локализован на 20 тысячах квадратных метров

© Фото : МЧС России Пожар в покрасочном цех предприятия в городе Тольятти Самарской области
 Пожар в покрасочном цех предприятия в городе Тольятти Самарской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : МЧС России
Пожар в покрасочном цех предприятия в городе Тольятти Самарской области
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти Самарской области локализован на 20 тысячах "квадратов", говорится в сообщении в телеграм-канале регионального главка МЧС России.
"В 03.46 (2.46 мск) пожар локализован на площади 20 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, где горит цех на площади 20 тысяч квадратных метров, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". Задействованы два пожарных поезда со станций "Самара" и "Сызрань.
 
ПроисшествияТольяттиРоссияСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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