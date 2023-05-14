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В Тольятти локализовали пожар в покрасочном цехе предприятия

В Тольятти локализовали пожар в покрасочном цехе предприятия - РИА Новости, 14.05.2023

В Тольятти локализовали пожар в покрасочном цехе предприятия

Пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти Самарской области локализован на 20 тысячах "квадратов", говорится в сообщении в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T03:20

2023-05-14T03:20

2023-05-14T10:22

происшествия

тольятти

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пожар в покрасочном цехе предприятия в Тольятти Самарской области локализован на 20 тысячах "квадратов", говорится в сообщении в телеграм-канале регионального главка МЧС России. "В 03.46 (2.46 мск) пожар локализован на площади 20 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, где горит цех на площади 20 тысяч квадратных метров, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". Задействованы два пожарных поезда со станций "Самара" и "Сызрань.

тольятти

россия

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тольятти, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)