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Площадь пожара в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 14.05.2023
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00:41 14.05.2023 (обновлено: 10:38 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/pozhar-1871573859.html
Площадь пожара в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 14.05.2023
Площадь пожара в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров
Площадь пожара в покрасочном цехе предприятия в Тольятти Самарской области выросла до 20 тысяч "квадратов", площадь обрушения - 5 тысяч "квадратов", сообщили в... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T00:41
2023-05-14T10:38
происшествия
тольятти
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
самарская область
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Площадь пожара в покрасочном цехе предприятия в Тольятти Самарской области выросла до 20 тысяч "квадратов", площадь обрушения - 5 тысяч "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Площадь пожара увеличилась до 20 тысяч квадратных метров, площадь обрушения - 5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, где происходило горение цеха на площади 1000 квадратных метров, проводилась эвакуация. Позже площадь пожара увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". К тушению покрасочного цеха привлекли два пожарных поезда со станций "Самара" и "Сызрань".
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происшествия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, самарская область
Происшествия, Тольятти, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Самарская область
Площадь пожара в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров

МЧС: площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров

© Фото : Прокуратура Самарской областиПожар в покрасочном цех предприятия в городе Тольятти Самарской области
Пожар в покрасочном цех предприятия в городе Тольятти Самарской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : Прокуратура Самарской области
Пожар в покрасочном цех предприятия в городе Тольятти Самарской области
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Площадь пожара в покрасочном цехе предприятия в Тольятти Самарской области выросла до 20 тысяч "квадратов", площадь обрушения - 5 тысяч "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Площадь пожара увеличилась до 20 тысяч квадратных метров, площадь обрушения - 5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, где происходило горение цеха на площади 1000 квадратных метров, проводилась эвакуация. Позже площадь пожара увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". К тушению покрасочного цеха привлекли два пожарных поезда со станций "Самара" и "Сызрань".
 
ПроисшествияТольяттиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСамарская область
 
 
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