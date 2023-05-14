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Площадь пожара в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров

Площадь пожара в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 14.05.2023

Площадь пожара в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров

Площадь пожара в покрасочном цехе предприятия в Тольятти Самарской области выросла до 20 тысяч "квадратов", площадь обрушения - 5 тысяч "квадратов", сообщили в... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T00:41

2023-05-14T00:41

2023-05-14T10:38

происшествия

тольятти

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

самарская область

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Площадь пожара в покрасочном цехе предприятия в Тольятти Самарской области выросла до 20 тысяч "квадратов", площадь обрушения - 5 тысяч "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Площадь пожара увеличилась до 20 тысяч квадратных метров, площадь обрушения - 5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, где происходило горение цеха на площади 1000 квадратных метров, проводилась эвакуация. Позже площадь пожара увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". К тушению покрасочного цеха привлекли два пожарных поезда со станций "Самара" и "Сызрань".

тольятти

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происшествия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, самарская область