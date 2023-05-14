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К тушению покрасочного цеха в Тольятти привлекли второй поезд
К тушению покрасочного цеха в Тольятти привлекли второй поезд - РИА Новости, 14.05.2023
К тушению покрасочного цеха в Тольятти привлекли второй поезд
Второй пожарный поезд привлекли к тушению покрасочного цеха предприятия в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 6 тысяч "квадратов", сообщили в... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T00:14
2023-05-14T00:14
2023-05-14T10:40
происшествия
тольятти
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Второй пожарный поезд привлекли к тушению покрасочного цеха предприятия в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 6 тысяч "квадратов", сообщили в региональном главке МЧС. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, где горит цех на площади 6000 квадратных метров, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". В пресс-службе главка рассказали журналистам, что был привлечен пожарный поезд со станции "Самара". "В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарные поезда со станций "Самара" и "Сызрань", - говорится в сообщении.
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происшествия, тольятти, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тольятти, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
К тушению покрасочного цеха в Тольятти привлекли второй поезд
МЧС: к тушению покрасочного цеха в Тольятти привлекли второй пожарный поезд