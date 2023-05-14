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В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 14.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 14.05.2023 (обновлено: 13:49 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/poteri-1871627302.html
В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях
В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 14.05.2023
В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:26
2023-05-14T13:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 120 военных, 6 единиц техники, а также одну украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войск "Восток" нанесены удары по подразделениям противника в районе Водяного, Никольского, Шевченко, Великой Новоселки Донецкой народной республики, Полтавки и Малой Токмачки Запорожской области."В районе населенного пункта Сладкое Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 120 военных, 6 единиц техники, а также одну украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войск "Восток" нанесены удары по подразделениям противника в районе Водяного, Никольского, Шевченко, Великой Новоселки Донецкой народной республики, Полтавки и Малой Токмачки Запорожской области.
"В районе населенного пункта Сладкое Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 мая, 17:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьБезопасность
 
 
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