https://ria.ru/20230514/poteri-1871627302.html

В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях

В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 14.05.2023

В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:26

2023-05-14T13:26

2023-05-14T13:49

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 120 военных, 6 единиц техники, а также одну украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войск "Восток" нанесены удары по подразделениям противника в районе Водяного, Никольского, Шевченко, Великой Новоселки Донецкой народной республики, Полтавки и Малой Токмачки Запорожской области."В районе населенного пункта Сладкое Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность