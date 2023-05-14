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Ефимов: московские компании договорились о поставках в Узбекистан - РИА Новости, 14.05.2023
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09:15 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/postavki-1871424923.html
Ефимов: московские компании договорились о поставках в Узбекистан
Ефимов: московские компании договорились о поставках в Узбекистан - РИА Новости, 14.05.2023
Ефимов: московские компании договорились о поставках в Узбекистан
Три столичных предприятия подписали семь соглашений о сотрудничестве с партнерами из Узбекистана по итогам участия в международной выставке "Иннопром... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T09:15
2023-05-14T09:15
владимир ефимов (правительство москвы)
узбекистан
москва
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Три столичных предприятия подписали семь соглашений о сотрудничестве с партнерами из Узбекистана по итогам участия в международной выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, в условиях санкций столичные компании переориентировали экспортные потоки на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Находить новых партнеров в этих странах помогают столичные власти."При поддержке специалистов центра "Моспром" московские производители приняли участие в выставке "Иннопром. Центральная Азия". В результате переговоров было заключено семь соглашений о сотрудничестве. Так, Щербинский лифтостроительный завод будет поставлять продукцию строительным компаниям Узбекистана, компания "Энжи" - зарядные станции для электромобилей в спальные и деловые районы городов, а PICASO 3D – аддитивное оборудование для образовательных учреждений страны", – сказал вице-мэр.Всего благодаря поддержке специалистов Центра "Моспром" столичные компании в рамках выставки провели более 100 b2b-переговоров с партнерами из Центральной Азии, направленных на увеличение экспортных поставок столичной продукции.
https://ria.ru/20230512/moskva-1871197161.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , узбекистан, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Узбекистан, Москва

Ефимов: московские компании договорились о поставках в Узбекистан

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Три столичных предприятия подписали семь соглашений о сотрудничестве с партнерами из Узбекистана по итогам участия в международной выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в условиях санкций столичные компании переориентировали экспортные потоки на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Находить новых партнеров в этих странах помогают столичные власти.

"При поддержке специалистов центра "Моспром" московские производители приняли участие в выставке "Иннопром. Центральная Азия". В результате переговоров было заключено семь соглашений о сотрудничестве. Так, Щербинский лифтостроительный завод будет поставлять продукцию строительным компаниям Узбекистана, компания "Энжи" - зарядные станции для электромобилей в спальные и деловые районы городов, а PICASO 3D – аддитивное оборудование для образовательных учреждений страны", – сказал вице-мэр.

Всего благодаря поддержке специалистов Центра "Моспром" столичные компании в рамках выставки провели более 100 b2b-переговоров с партнерами из Центральной Азии, направленных на увеличение экспортных поставок столичной продукции.
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12 мая, 09:10
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)УзбекистанМосква
 
 
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