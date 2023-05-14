https://ria.ru/20230514/postavki-1871424923.html

Ефимов: московские компании договорились о поставках в Узбекистан

Ефимов: московские компании договорились о поставках в Узбекистан - РИА Новости, 14.05.2023

Ефимов: московские компании договорились о поставках в Узбекистан

Три столичных предприятия подписали семь соглашений о сотрудничестве с партнерами из Узбекистана по итогам участия в международной выставке "Иннопром... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T09:15

2023-05-14T09:15

2023-05-14T09:15

владимир ефимов (правительство москвы)

узбекистан

москва

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Три столичных предприятия подписали семь соглашений о сотрудничестве с партнерами из Узбекистана по итогам участия в международной выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, в условиях санкций столичные компании переориентировали экспортные потоки на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Находить новых партнеров в этих странах помогают столичные власти."При поддержке специалистов центра "Моспром" московские производители приняли участие в выставке "Иннопром. Центральная Азия". В результате переговоров было заключено семь соглашений о сотрудничестве. Так, Щербинский лифтостроительный завод будет поставлять продукцию строительным компаниям Узбекистана, компания "Энжи" - зарядные станции для электромобилей в спальные и деловые районы городов, а PICASO 3D – аддитивное оборудование для образовательных учреждений страны", – сказал вице-мэр.Всего благодаря поддержке специалистов Центра "Моспром" столичные компании в рамках выставки провели более 100 b2b-переговоров с партнерами из Центральной Азии, направленных на увеличение экспортных поставок столичной продукции.

https://ria.ru/20230512/moskva-1871197161.html

узбекистан

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , узбекистан, москва