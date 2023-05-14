Ефимов: московские компании договорились о поставках в Узбекистан
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Три столичных предприятия подписали семь соглашений о сотрудничестве с партнерами из Узбекистана по итогам участия в международной выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в условиях санкций столичные компании переориентировали экспортные потоки на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Находить новых партнеров в этих странах помогают столичные власти.
"При поддержке специалистов центра "Моспром" московские производители приняли участие в выставке "Иннопром. Центральная Азия". В результате переговоров было заключено семь соглашений о сотрудничестве. Так, Щербинский лифтостроительный завод будет поставлять продукцию строительным компаниям Узбекистана, компания "Энжи" - зарядные станции для электромобилей в спальные и деловые районы городов, а PICASO 3D – аддитивное оборудование для образовательных учреждений страны", – сказал вице-мэр.
Всего благодаря поддержке специалистов Центра "Моспром" столичные компании в рамках выставки провели более 100 b2b-переговоров с партнерами из Центральной Азии, направленных на увеличение экспортных поставок столичной продукции.
По его словам, в условиях санкций столичные компании переориентировали экспортные потоки на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Находить новых партнеров в этих странах помогают столичные власти.
"При поддержке специалистов центра "Моспром" московские производители приняли участие в выставке "Иннопром. Центральная Азия". В результате переговоров было заключено семь соглашений о сотрудничестве. Так, Щербинский лифтостроительный завод будет поставлять продукцию строительным компаниям Узбекистана, компания "Энжи" - зарядные станции для электромобилей в спальные и деловые районы городов, а PICASO 3D – аддитивное оборудование для образовательных учреждений страны", – сказал вице-мэр.
Всего благодаря поддержке специалистов Центра "Моспром" столичные компании в рамках выставки провели более 100 b2b-переговоров с партнерами из Центральной Азии, направленных на увеличение экспортных поставок столичной продукции.