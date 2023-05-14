https://ria.ru/20230514/pogoda-1871618642.html

Москвичам пообещали июльское тепло

Москвичам пообещали июльское тепло - РИА Новости, 14.05.2023

Москвичам пообещали июльское тепло

Летнее тепло ожидается в столице на предстоящей неделе, воздух в четверг прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T12:00

2023-05-14T12:00

2023-05-14T12:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Летнее тепло ожидается в столице на предстоящей неделе, воздух в четверг прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в Москве в ночь на понедельник будет плюс 6-8 градусов, по области плюс 4-9 градусов, днем в столице плюс 19-21, в Подмосковье - 17-22 градуса. Во вторник станет на градус теплее, а в среду после полудня воздух прогреется до июньских плюс 19-24 градусов. Он добавил, что в пятницу холодный атмосферный фронт принесет с собой освежающие ливни с грозами, что улучшит экологическую обстановку. Ночью плюс 10-15 градусов, в середине дня плюс 18-23 градуса. Синоптик рассказал, что в субботу инициатива вновь перейдет к погожему антициклону, из-за северного ветра и малооблачной погоды в сумерках похолодает до плюс 6-11 градусов, в дневные часы плюс 17-22 градуса. В воскресенье опять пройдут скоротечные дожди, что понизит дневную температуру до плюс 15-20 градусов.

https://ria.ru/20230510/zamorozki-1870851748.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец