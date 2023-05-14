https://ria.ru/20230514/pogoda-1871618642.html
Москвичам пообещали июльское тепло
Москвичам пообещали июльское тепло - РИА Новости, 14.05.2023
Москвичам пообещали июльское тепло
Летнее тепло ожидается в столице на предстоящей неделе, воздух в четверг прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T12:00
2023-05-14T12:00
2023-05-14T12:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Летнее тепло ожидается в столице на предстоящей неделе, воздух в четверг прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в Москве в ночь на понедельник будет плюс 6-8 градусов, по области плюс 4-9 градусов, днем в столице плюс 19-21, в Подмосковье - 17-22 градуса. Во вторник станет на градус теплее, а в среду после полудня воздух прогреется до июньских плюс 19-24 градусов. Он добавил, что в пятницу холодный атмосферный фронт принесет с собой освежающие ливни с грозами, что улучшит экологическую обстановку. Ночью плюс 10-15 градусов, в середине дня плюс 18-23 градуса. Синоптик рассказал, что в субботу инициатива вновь перейдет к погожему антициклону, из-за северного ветра и малооблачной погоды в сумерках похолодает до плюс 6-11 градусов, в дневные часы плюс 17-22 градуса. В воскресенье опять пройдут скоротечные дожди, что понизит дневную температуру до плюс 15-20 градусов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам пообещали июльское тепло
Синоптик Тишковец: на предстоящей неделе воздух в Москве прогреется до 25 градусов
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Летнее тепло ожидается в столице на предстоящей неделе, воздух в четверг прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Предстоящая неделя вернет в Центральную Россию летнее тепло. С понедельника до четверга включительно благодаря северному антициклону жителей региона ждет комфортная погода – много солнца, никаких осадков, а столбики термометров каждый день будут ползти только вверх", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Москве
в ночь на понедельник будет плюс 6-8 градусов, по области плюс 4-9 градусов, днем в столице плюс 19-21, в Подмосковье
- 17-22 градуса. Во вторник станет на градус теплее, а в среду после полудня воздух прогреется до июньских плюс 19-24 градусов.
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"На пик потепление выйдет в четверг, когда под утро ожидается не прохладнее плюс 8-13 градусов, а в дневные часы столбики максимальных термометров будут штурмовать 25-тиградусную высоту, по области плюс 21-26 градусов, что соответствует климатической норме макушки лета – июля", - сообщил Тишковец.
Он добавил, что в пятницу холодный атмосферный фронт принесет с собой освежающие ливни с грозами, что улучшит экологическую обстановку. Ночью плюс 10-15 градусов, в середине дня плюс 18-23 градуса.
Синоптик рассказал, что в субботу инициатива вновь перейдет к погожему антициклону, из-за северного ветра и малооблачной погоды в сумерках похолодает до плюс 6-11 градусов, в дневные часы плюс 17-22 градуса. В воскресенье опять пройдут скоротечные дожди, что понизит дневную температуру до плюс 15-20 градусов.
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