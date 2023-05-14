https://ria.ru/20230514/pogoda-1871599418.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.05.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Переменная облачность, без осадков и до плюс 19 градусов ожидает жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T09:45

2023-05-14T09:45

2023-05-14T09:45

общество

москва

евгений тишковец

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871323017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a916c2a8e5ab4a0d7fceb330776eadb.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 19 градусов ожидает жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация на большей части столичного региона обусловится влиянием скандинавского антициклона, северо-восточные ветры которого принесут майскую прохладу. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230514/pogoda-1871579521.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, евгений тишковец, погода