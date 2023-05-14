https://ria.ru/20230514/pogoda-1871599418.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность, без осадков и до плюс 19 градусов ожидает жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T09:45
2023-05-14T09:45
2023-05-14T09:45
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 19 градусов ожидает жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация на большей части столичного региона обусловится влиянием скандинавского антициклона, северо-восточные ветры которого принесут майскую прохладу. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: без осадков и до плюс 19 градусов ожидается в Москве в воскресенье
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 19 градусов ожидает жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация на большей части столичного региона обусловится влиянием скандинавского антициклона, северо-восточные ветры которого принесут майскую прохладу.
«
"В Москве
переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе - плюс 17-19 градусов, по области - плюс 15-20 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба.
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